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तारडीह:दूसरी सोमवारी पर शिवभक्तों ने रखा उपवास

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
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सावन की दूसरी सोमवारी पर बेचन राम के प्रखंड के विभिन्न शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ रही। भक्तों ने जल और फूल आदि अर्पित किए और उपवास रखा। विदेशीधाम, भोलेश्वरधाम समेत कई स्थानों पर ग्रामीणों, खासकर महिलाओं, ने अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जलार्पण किया।

तारडीह:दूसरी सोमवारी पर शिवभक्तों ने रखा उपवास

बेचन राम,तारडीह। सावन की दूसरी सोमवारी पर प्रखंड के विभिन्न शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। हर-हर महादेव और बोल बम के नारों से परिसर गुंजायमान होता रहा। लोगों ने देवाधिदेव को जल, बेलपत्र व भांग सहित अकवन एवं धतूरे आदि के फूल भी चढ़ाए। अधिकतर श्रद्धालुओं ने सोमवारी का उपवास भी रखा। प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत विदेश्वरधाम, भोलेश्वरधाम सहित कठरा, मछैता, महिया, नदियामी, पुतई आदि शिवालयों में आसपास के ग्रामीणों ने जलार्पण कर अपनी अभिलाषा पूर्ण करने की याचना की। इनमें ज्यादातर संख्या महिलाओं की थी।

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