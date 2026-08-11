बोलबम और हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठे शिवालय
बोलबंम और हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठे शिवालय बोलबंम और हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठे शिवालयबोलबंम और हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठे
झाझा, निज संवाददाता पवित्र-पावन सावन की दूसरी सोमवारी को भी शहर से लेकर ग्रामीण हलकों तक के तमाम शिवालय बोलबंम और हर हर महादेव के जयकारों से गूंजते दिखे। देवाधिदेव भोले भंडारी के दर्शन,पूजन को भोले भक्तों का तांता अहले सुबह से ही लग गया था। शिव बाजार स्थित पौराणिक शिव मंदिर,नदी किनारे के गणेशी मंदिर,पुरानी बाजार के जोड़ा मंदिर से लेकर ओघड़दानी के हालिया सालों में बने मंदिरों तक भोले भक्तों की भारी भीड़ से बमबम करते दिखे। इनमें बस स्टैंड के करीब बने शिवालय के अलावा थाना के सामने देव वाटिका के परिसर में बोहरा परिवार के सौजन्य से निर्मित मंदिर शामिल थे।
इसके अलावा पीपराडीह,स्टेशन चौक,न्यू कॉलोनी,चरघरा,सोहजाना आदि तमाम शहरी क्षेत्र के शिवालयों से लेकर ग्रामीण हलकों तक के शिव मंदिरों में भोले भक्तों की भीड़ का नजारा तकरीबन एक जैसा ही था। श्रद्धालुओं ने फूल,विप्लव पत्र,भांग,धतूरे आदि से पूजन के अलावा कईयों ने शिवलिंग का दूध या जल से अभिषेक भी किया। साथ ही मां पार्वती एवं गौरीशंकर के पुत्र श्रीगणेश,कार्तिकेय,नंदी के अलावा बजरंगबली समेत अन्य देवों की भी पूजा में श्रद्धालु तल्लीन दिखे। विभिन्न मंदिरों में पं.बमशंकर पांडेय,प्रभाकर झा समेत अन्य पुजारी भी मौजूद थे। कई मंदिरों में सोमवार की शाम भजन-कीर्त्तन आदि की भी तैयारी थी। सावन के मद्देनजर विभिन्न शिवालयों को मंदिर प्रबंधन के लोगों द्वारा बड़े ही आकर्षक व सम्मोहनीय अंदाज में सजाया गया था।
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