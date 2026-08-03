शिव शंभू चले कैलाश, बूंदें पड़ने लगी...
रांची में साहित्य संगम संस्थान ने श्रावण मास पर 'सावन की फुहार' कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत मां शारदे की वंदना से हुई। कई कवियों ने महादेव की भक्ति से संबंधित रचनाएं प्रस्तुत कीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सच्चे आनंद के महत्व पर प्रकाश डाला जबकि शिव प्रेमी प्रतिभागियों ने काव्य मंच पर भाग लिया।
रांची, प्रमुख संवाददाता। शिव शम्भू चले कैलाश, बूंदें पड़ने लगी...। साहित्य संगम संस्थान झारखंड इकाई की ओर से सोमवार को श्रावण मास पर सावन की फुहार कार्यक्रम आरंभ हुआ। आभासी कार्यक्रम संस्थान की सचिव पूनम वर्मा अनूप द्वारा मां शारदे की वंदना और स्वागत भाषण के साथ शुरू हुआ। काव्य प्रस्तुतियों में पंच परमेश्वरी, करुणा सिंह, कल्पना, अर्पणा सिंह, सुजाता प्रिय समृद्धि, कल्याणी झा कनक, खुशबू बरनवाल, मधुमिता साहा और लक्ष्मी कुमारी ने महादेव की भक्ति से संबंधित रचनाएं प्रस्तुत कीं। संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजवीर सिंह मंत्र ने सच्चे आनंद के महत्व को बताया। बताया गया कि श्रावण मास पर काव्य मंच पर प्रतिदिन शिवार्चन संध्या एकल काव्य पाठ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के विभिन्न हिस्से से शिव प्रेमी प्रतिभागी भाग ले रहे हैं।
कार्यक्रम में रमेश हंसमुख, संजय सिंह, महेश प्रसाद, प्रमोद पांडेय, कृष्ण प्रेमी, रूपा माला, नंदिता माजी शर्मा, डॉ राजेश पुरोहित, डॉ नवीन भट्ट, डॉ प्रशांत करण, निवेदिता श्रीवास्तव समेत अन्य शामिल हुए।
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