कांवड़ियों के स्वागत-सुरक्षा में जुटी पुलिस, लाउडस्पीकर से अपील

सावन मास की कांवड़ यात्रा जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे कांविड़यों की संख्या बढ़ रही है। चारों और हर हर महादेव के उद्वोष के साथ सड़कों पर अपने गंतव्य की ओर शिवभक्त बढ़ रहे हैं। कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाए रखने के उद्देश्य से यातायात पुलिस ने एसपी कुंवर ज्ञानंजय सिंह के निर्देश पर विशेष पहल की है। शहर के प्रमुख चौराहों और मुख्य मार्गों, कांवड़ मार्गों, सार्वजनिक स्थलों पर लाउडस्पीकर स्थापित किए गए हैं। इन लाउड स्पीकरों के माध्यम से कांवड़ियों के लिए जो लेन निर्धारित की गई है, उस पर वाहन चालकों के नहीं चलने के लिए जागरूक करने के साथ साथ कांवड़ियों को भी जागरूक किया जा रहा है।

इन लाउडस्पीकरों के माध्यम से घोषणा की शुरूआत जय श्री महकाल के दिव्य जयकारे से होती है। जिसके बाद दूर दराज से आने वाले सभी शिवभक्तों का हार्दिक स्वागत किया जाता है। लाउडस्पीकर के जरिए कांवड़ियों से अपील की जा रही है कि वे केवल पुलिस व प्रशासन द्वारा निर्धारित अधिकारिक मार्गों पर ही यात्रा करें और बिना अनुमति के रूट न बदलें, यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन न करें, गहरे जल में स्नान न करने और किसी भी प्रकार के हथियार लेकर न चलें।सुरक्षा के लिहाज से श्रद्दालुओं को जेबकतरों व जहरखुरानी गिरोह से सावधान रहने तथा मार्ग में कोई भी संदिग्ध या लावारिस वस्तु दिखाने पर तुरंत पुलिस को देने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके साथ ही शासन द्वारा डीजे के लिए तय किए गए आकार, ऊंचाई और साउंड डेसिबल मानकों का कड़ाई से पालन करने का अनुरोध किया गया। पुलिस द्वारा श्रद्धालुओ को अधिकृत कांवड़ शिविरों में ही विश्राम करने की सलाह दी जा रही है। दूसरी तरफ, वन चालकों को भी कांवड़ियों के लिए आरक्षित लेन में न जाने और अपनी निर्धारित लेने में ही वाहन चलाने के लिए, बाइकों से साइलेंसरों न हटाने, अफवाहों पर ध्यान न देने, पुलिस का सहयोग करें। पुलिस प्रशासन द्वारा जारी निर्देशितों का पालन करें। बताया गया कि कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी की जा रही है।