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झमाझम बारिश के बीच कांवड़ियों का उमड़ा सैलाब, 'बोल बम' के जयघोष से गूंजा बागपत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागपत
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बागपत में सावन माह की कांवड़ यात्रा पूरे शबाब पर है। बारिश के बावजूद, कांवड़ियों की भीड़ उमड़ पड़ी है, जो शिवालयों की ओर बढ़ते हुए नजर आए हैं। श्रद्धालु विभिन्न मनोकामनाओं के साथ जलाभिषेक के लिए जा रहे हैं, और प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था में जुटा है।

झमाझम बारिश के बीच कांवड़ियों का उमड़ा सैलाब, 'बोल बम' के जयघोष से गूंजा बागपत
झमाझम बारिश के बीच कांवड़ियों का उमड़ा सैलाब, 'बोल बम' के जयघोष से गूंजा बागपत

बागपत। सावन माह की कांवड़ यात्रा अब पूरे शबाब पर पहुंच गई है। झमाझम बारिश के बीच गुरुवार को बागपत जनपद में कांवड़ियों का सैलाब उमड़ पड़ा। 'बोल बम' और 'हर-हर महादेव' के जयघोष से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। हरिद्वार, गंगोत्री से गंगाजल लेकर हजारों की संख्या में कांवड़िये शिवालयों की ओर बढ़ते नजर आए। हरियाणा और राजस्थान से आने वाले पैदल कांवड़ियों के जत्थों के साथ इस बार आकर्षक झांकीनुमा बड़ी कांवड़ों की भी आमद शुरू हो गई है, जिन्हें देखने के लिए जगह-जगह लोगों की भीड़ जुट रही है। बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ और मौसम भी यात्रा के अनुकूल बना रहा। कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए बड़ौत शहर में कांवड़ियों का रूट पूरी तरह अलग कर दिया गया है। कांवड़ मार्ग से सभी प्रकार के वाहनों को हटाया गया है, जिससे श्रद्धालुओं को निर्बाध आवागमन मिल सके। पुलिस और प्रशासन लगातार निगरानी बनाए हुए हैं तथा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हर प्रमुख चौराहे और मार्ग पर पुलिसकर्मी तैनात हैं。

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कोई संतान सुख तो कोई खुशहाली की कर रहा कामना

बागपत। कांवड़ यात्रा में शामिल श्रद्धालु अलग-अलग मनोकामनाओं को लेकर भगवान शिव का जलाभिषेक करने जा रहे हैं। कोई परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की प्रार्थना कर रहा है तो कोई संतान सुख, उत्तम स्वास्थ्य और रोजगार की कामना लेकर कांवड़ यात्रा पर निकला है। कई श्रद्धालु मनौती पूरी होने पर आस्था के प्रतीक स्वरूप कांवड़ लेकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहे हैं। कांवड़ियों का कहना है कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं, इसलिए वे श्रद्धा और विश्वास के साथ जलाभिषेक करने जा रहे हैं।

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नियमित प्रश्न

कांवड़ यात्रा में श्रद्धालु किस दिशा में बढ़ रहे हैं?
श्रद्धालु हरिद्वार, गंगोत्री से गंगाजल लेकर शिवालयों की ओर बढ़ रहे हैं।
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