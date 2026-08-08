उत्साह से गंतव्य की ओर बढ़ रहे कांवड़िए
कलियर में सावन माह की कांवड़ यात्रा अपने चरम पर है। लाखों शिवभक्त गंगाजल लेकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। डाक कांवड़ यात्रा में लड़कियां भी सक्रिय हैं और सभी भक्तिभाव से इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। हरिद्वार से निकलकर गंगाजल के साथ यह यात्रा जारी है।
कलियर। सावन माह की कांवड़ यात्रा पूरे भक्तिभाव और उत्साह के साथ अपने चरम की ओर बढ़ रही है। देशभर से लाखों शिवभक्त हरिद्वार से गंगाजल भरकर अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं। इसी बीच आस्था के साथ-साथ अब डाक कांवड़ भी शुरू हो गई है। इसमें लड़कियां भी किसी से पीछे नहीं है जो गंगा जल लेकर दौड़ती हुई अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही है। कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार से गंगाजल लेकर अपने गंतव्य की ओर जाने वाले शिव भक्ति की यात्रा अब अपने चरम पर है।
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