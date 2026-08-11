हाईवे पर सभी वाहनों का आवागमन ठप, शाम तक खुलने की उम्मीद
संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले में सावन कांवड़ यात्रा को लेकर खलीलाबाद-बस्ती हाईवे
संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले में सावन कांवड़ यात्रा को लेकर खलीलाबाद-बस्ती हाईवे पर मंगलवार को भी सभी वाहनों का आवागमन बंद है। रूट डायवर्जन से वाहनों को भेजे जाने का सिलसिला जारी है। कांवड़ियों की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने यह व्यवस्था लागू की है। मगहर से वाहनों को बांसी के लिए मोड़ा गया, जबकि टेमा-रहमत चौराहे से वाहनों को सेमरियावां की तरफ भेजा गया। जिन वाहनों को बदले रूट से जाने में दिक्कतें हैं वे हाईवे के किनारे खड़े हो हैं। जिले की सीमा टेमा रहमत चौराहे कांटे तक ट्रकों की लाइन लग गई है। चालक हाईवे खुलने का इंतजार कर रहे हैं।
कई दिन से फंसे होने से ट्रक चालक परेशान हैं। शाम तक आवागमन शुरू होने की उम्मीद है।बस्ती-अयोध्या के बीच कांवड़ियों की भारी भीड़ के मद्देनजर यह डायवर्जन व्यवस्था लागू की गई है। अधिकारियों ने मातहतों को सख्ती के साथ वाहनों आवश्यक निर्देश दिए गए हैं ताकि यातायात सुचारु रूप से चलता रहे। हाईवे पर पुलिस का लगातार भ्रमण जारी है, जिससे व्यवस्था बनी रहे। इस रूट डायवर्जन से वाहन चालकों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। टेमा-रहमत में ट्रक चालक ने बताया कि यात्रा पूरी करने में अधिक समय लग रहा है। ट्रक चालकों ने चिंता व्यक्त की कि उन्हें गाड़ी खड़ी कर करीब दो किलोमीटर दूर भोजन करने जाना पड़ता है, ऐसे में यदि चोरी हो गई तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी वाहन करीब तीन किलोमीटर दूरी तक खड़े हो गए हैं। ऐसे में राहगीरों को रोड से गुजरने में भी समस्या हो रही है। जिस तरह से ट्रक का लाइन टेमा रहमत चौराहे से लेकर जिगिना क्रासिंग लगभग तीन किलोमीटर दूर तक ट्रक का लाइन लग गया। इससे अनुमान है कि कल तक कांटे चौकी तक ट्रकों की लाइन पहुंच जाएगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें