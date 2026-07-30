हर-हर महादेव के जयघोष से गूंजी तपोभूमि
सावन के पहले दिन जिले भर के शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ी। लोगों ने बाबा भोलेनाथ की आराधना के साथ जलाभिषेक और पुष्प अर्पित किए। हर-हर महादेव के जयघोष से जनपद गूंज उठा। पुलिस-प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था संभाली। इस अवसर पर महिलाओं और युवाओं ने सामूहिक पूजा की।
सावन के पहले दिन जिले भर के शिवालयों में आस्था का सैलाब देखने को मिला। कड़ा, करारी, कौशाम्बी, सिराथू, चायल, पिपरी समेत सभी नगरों और गांवों के शिव मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ी। भक्तों ने बाबा भोलेनाथ की श्रद्धा के साथ आराधना की। उनको पुष्प, बेलपत्र, धतूरा, दूध व जलाभिषेक अर्पित किया। इस दौरान हर-हर महादेव के जयघोष से समूचा जनपद गूंजता रहा।
भक्तों की भीड़
जिले के शिव मंदिर में सुबह चार बजे से ही भक्तों का तांता लग गया था। महिलाएं, बुजुर्ग और युवा सभी बाबा के दरबार में पहुंचे। कई भक्तों ने पूरे श्रावण मास के लिए व्रत रखने की शुरुआत की एवं शिवलिंग पर विशेष रूप से गंगा जल चढ़ाया। कड़ा क्षेत्र के शिवालय में भक्तों ने भजन-कीर्तन के साथ माहौल को भक्तिमय बना दिया। करारी व सिराथू में भी मंदिर परिसर में जगह-जगह अस्थायी जलाधार लगाए गए थे, जहां भक्तों को ठंडा जल उपलब्ध कराया गया।
सामूहिक पूजा
चायल तथा पिपरी के ग्रामीण इलाकों में छोटे-छोटे शिव मंदिरों में भी स्थानीय लोगों ने सामूहिक पूजा-अर्चना की। विद्वानों ने बताया कि श्रावण मास शिव भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है। मान्यता है कि इस मास में भगवान शिव की पूजा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जिले में इस बार श्रावण की शुरुआत ही भक्तिमय रही। पुलिस-प्रशासन ने मंदिरों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी थी। यातायात को सुगम बनाने के लिए अतिरिक्त जवान तैनात किए गए।
सामान्य प्रश्न
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