200 साल पुराने धनकामेश्वर मंदिर में सावन महोत्सव का शुभारंभ
धन्ना की बगीची में स्थिति प्राचीन श्री धनकामेश्वर मंदिर में सावन महोत्सव एवं महा रुद्राभिषेक कार्यक्रम की शुरुआत हुई। श्रद्धालुओं ने कथा का श्रवण किया और यजमानों ने प्रथम रुद्राभिषेक का आयोजन किया। लगभग 200 वर्ष पुराने इस मंदिर का धार्मिक महत्व विशेष है, जहां प्राचीन शिवलिंग पाताल स्वरूप में स्थापित है।
धन्ना की बगीची, मोती कटरा स्थित प्राचीन श्री धनकामेश्वर मंदिर में बाबा धनकामेश्वर नाथ बगीची समिति के तत्वावधान में सावन महोत्सव एवं महा रुद्राभिषेक कार्यक्रम का शुभारंभ रविवार को श्री सत्यनारायण भगवान की कथा के साथ हुआ। ठाकुर जी के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित कर कथा का शुभारंभ किया गया। इसके पश्चात श्रद्धालुओं ने श्रद्धाभाव से कथा का श्रवण किया। इस अवसर पर यजमान प्रकाश चंद्र गुप्ता एवं सीमा देवी ने विधि-विधान के साथ प्रथम रुद्राभिषेक संपन्न कराया। समिति के अध्यक्ष राजेश पायलट एवं कोषाध्यक्ष राजेंद्र गुप्ता ने बताया कि लगभग 200 वर्ष पुराने इस ऐतिहासिक श्री धनकामेश्वर मंदिर का धार्मिक महत्व अत्यंत विशेष है।
उन्होंने बताया कि इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां विराजमान अति प्राचीन शिवलिंग धरातल से नीचे, पाताल स्वरूप में स्थापित है, जिसकी दूर-दूर तक मान्यता है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा के दर्शन एवं जलाभिषेक के लिए पहुंचते हैं। उन्होंने बताया कि पूरे सावन मास में प्रतिदिन एक-एक महा रुद्राभिषेक आयोजित किया जाएगा। इस प्रकार 31 दिनों तक कुल 31 रुद्राभिषेक होंगे तथा हर दिन अलग-अलग यजमान पूजन-अर्चन करेंगे। इस अवसर पर सह मंत्री शरण गुप्ता, खलीफा बिरजू पहलवान, राजीव गुप्ता, मनीष गर्ग, बंटी आदि उपस्थित रहे।
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