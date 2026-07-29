सावन शुरू : आज से हर हर महादेव से गूंजेंगे शिवालय व धाम सावन आज से : हर हर महादेव से गूंजेंगे शिवालय व धाम

भगवान शंकर की आराधना का महीना सावन गुरुवार से शुरू हो रहा है। सावन शुरू होते ही शिवालयों में जलाभिषेक व बेलपत्र चढ़ाने के लिए भक्तों की भीड़ शुरू हो जाएगी। एक माह तक शिवालय ‘हर हर महादेव व ऊं नम: शिवाय’ के जयघोष से गूंजते रहेंगे। सावन को लेकर जिले भर के शिवालयों में विशेष तैयारी है। प्रमुख धामों पर पहले दिन से ही शिव भक्तों की अच्छी-खासी भीड़ होगी। इस बार भी चार सोमवारी है। 28 अगस्त को सावन पूर्णिमा व रक्षाबंधन है। शहर में मार्कण्डेय मंदिर में माह भर श्रद्धालुओं का लगेगा तांता

शिवालयों की तैयारी सावन को लेकर प्रमुख शिवालयों की विशेष तौर पर साफ-सफाई और रंगाई-पुताई करायी गयी है। शहर के मार्कण्डेय, रामशिला, पितामहेश्वर, गौरी शंकर, गोदावरी, ब्रह्मपिता परमेश्वर, महादेव घाट,मनोकामना शिव मंदिर, कोयरीबारी मंदिर, राजेंद्र आश्रम में पूरे माह भगवान शिव के दर्शन और पूजन को भीड़ उमड़ती है। सबसे ज्यादा मार्कण्डेय मंदिर में भीड़ होगी। हर दिन भक्तों की कतार लगेगी। सोमवारी पर रामशिला, पितामहेश्वर, वृद्ध परमपिता महेश्वर मंदिर में भक्तों की भीड़ होगी।

सोमवारी पर जलाभिषेक सोमवारी पर धामों पर जलाभिषेक को भक्तों की लगेगी कतार

शहर के अलावा जिले के प्रमुख धामों पर सावन के साथ मेला भी शुरू होगा। बांकेधाम, बैजूधाम, संडेश्वरनाथ, फलकेश्वरनाथ, कोचेश्वर महादेव आदि प्रमुख धामों पर सावन के साथ मेला भी शुरू होगा। एक माह तक सारे धाम गुलजार रहेंगे। हर दिन हजारों लोग भगवान शंकर के दर्शन-पूजन करेंगे। धामों पर सोमवारी के दिन भक्तों की अपार भीड़ होगी। बेलागंज के करीब स्थित बराबर पहाड़ और सिद्धेश्वरनाथ धाम पर एक माह तक भारी मेला लगेगा। यहां भी हर दिन भक्तों की कतार लगेगी.