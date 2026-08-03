सुरक्षित शनिवार में स्कूली बच्चों ने की मेहंदी प्रतियोगिता
दरौंदा के राजकीय मध्य विद्यालय, कोल्हुआँ में सावन महोत्सव का आयोजन किया गया। शिक्षिका वंदना राघव और अनिता मद्धेशिया के नेतृत्व में मेहंदी प्रतियोगिता हुई। इसमें ब्यूटी कुमारी ने प्रथम, निशा कुमारी ने द्वितीय और रिद्धि कुमारी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इस आयोजन का मकसद छात्राओं का सर्वांगीण विकास करना है।
दरौंदा। प्रखंड के राजकीय मध्य विद्यालय, कोल्हुआँ में सांस्कृतिक आयोजन के तहत सावन महोत्सव का आयोजन किया गया। जिसमें छात्राओं के बीच मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन शिक्षिका वंदना राघव, अनिता मद्धेशिया के नेतृत्व एवं सभी शिक्षकों एवं छात्रों के सहयोग से किया गया। जिसमें विद्यालय की बहुत सारी छात्राओं ने भाग लिया। आयोजन के पश्चात मेहंदी प्रतियोगिता में भाग लेने वाली छात्राओं में वर्ग आठ की ब्यूटी कुमारी ने प्रथम, निशा कुमारी ने द्वितीय व रिद्धि कुमारी ने तृतीय स्थान हासिल किया। आयोजन का उद्देश्य बच्चों में शैक्षणिक गतिविधियों के अलावा भी उनके सर्वांगीण विकास के लिए इस तरह के प्रतियोगिताओं का आयोजन विद्यालय के द्वारा किया जाता है।
ताकि उनका मनोबल बढे़ और कलात्मक क्षेत्र में भी उनका विकास हो। इस दौरान प्रधानाध्यापक जितेंद्र कुमार पांडे, जितेंद्र साह, धीरेंद्र कुमार राम, अवधेश कुमार यादव, अभिनव भारद्वाज, पंकज कुमार, सुनीता कुमारी, सुरभि कुमारी, गीता कुमारी उपस्थित थे। सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं ने सभी छात्रों का उत्साहवर्धन किया।
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