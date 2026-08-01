रिमझिम फुहार के बीच शिवभक्ति की डगर पर बढ़ रहे हैं कांवरिया

बारिश बनी राहत, बोल बम के जयघोष से गूंजा कांवरिया पथथ पर लौट आई है रौनक कटोरिया (बांका) निज प्रतिनिधि। सावन के पवित्र महीना के साथ विश्व प्रसिद्ध श्

कटोरिया (बांका), निज प्रतिनिधि। सावन के पवित्र महीना के साथ विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला का भी विधिवत रूप से आगाज हो गया है। असंख्य कांवरिया गंगा जल को कांधे पर सवार कर देवाधिदेव महादेव पर अर्पित करने के लिए रवाना हो चुके हैं। शुक्रवार सुबह से रुक-रुक कर हुई बारिश ने कांवरियों को भीषण गर्मी और उमस से काफी राहत पहुंचाई। बारिश के कारण मौसम सुहावना बना रहा, जिससे श्रद्धालुओं को लंबी दूरी तय करने में अधिक परेशानी नहीं हुई। कांवरिया पथ पर बिछाई गई गंगा की महीन बालू भी बारिश के कारण और मुलायम हो गई, जिससे नंगे पैर चल रहे श्रद्धालुओं को काफी सुविधा मिली। हालांकि दोपहर के समय कुछ देर के लिए तेज धूप निकलने से उमस बढ़ी, लेकिन शिवभक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं दिखी। 11 महीने की वीरानी के बाद कांवरिया पथ में पुनः रौनक लौट आई है। कांवरियों की सेवा के लिए सजाए गये सरकारी-गैर सरकारी सेवा शिविरों, धर्मशालाओं एवं छोटे-बडे दुकानों में लगाए गये बिजली के बल्बों की रोशनी से शाम होते ही सम्पूर्ण कांवरिया पथ पर लगता है मानो देवलोक उतर आया है।

कांवर यात्रा की विशेषताएँ शिव-शंभू के भक्त कांधे पर कांवर लिए, भगवा वस्त्र पहन कर हर-हर महादेव, बोल बम बोल बम आदि के उद्घोष के साथ पैदल सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ गंगा घाट से देवघर स्थित बाबा बैधनाथ पर जलार्पण के लिए निकल पड़े हैं। सृष्टि रूपी शिव की आराधना में बोल बम का नारा उनके साहस, आस्था और गतिशीलता को बढ़ा रहा है। इस अविरल, अदभुत, अविस्मरणीय कांवर यात्रा में देश-विदेश से शिवभक्त पहुंच रहे हैं। पहाड़ों और जंगलों से गुजरते कांवरियों के मुखारविंद से निकलती शिव भक्ति गीतों की स्वर लहरियों से सम्पूर्ण वातावरण शिवमय हो रहा है। वहीं मेले में आने वाले कांवरियों को कोई असुविधा ना हो इसके लिए जिला प्रशासन की टीम भी मुस्तैद है। 108 किलोमीटर की इस यात्रा में बांका जिले में पड़ने वाले 55 किलोमीटर का सफ़र कांवरियों के लिए सबसे सुखद साबित हो, इसके लिए जिला प्रशासन की पूरी टीम लगी हुई है।

कांवर यात्रा का इतिहास प्रचलित धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सबसे पहले कांवर यात्रा की शुरुआत भगवान श्रीराम ने की थी। मर्यादा पुरुषोत्तम ने सुल्तानगंज स्थित उत्तरवाहिनी गंगा से अपने कांवर में जल लेकर यात्रा कर देवघर के बाबाधाम स्थित बैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग शिवलिंग का जलाभिषेक किया था। जिसके बाद से कांवर यात्रा की शुरुआत मानी जाती है। यूं तो सभी नदियों में गंगा का महत्व सबसे अधिक व सबसे पवित्र है। लेकिन कहते हैं जो भी भक्त भगवान शिव को उत्तर वाहिनी गंगा जल अर्पित करते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अपने मार्ग के अधिकांश भाग में, गंगा आमतौर पर दक्षिण-पूर्व दिशा में बहती है, लेकिन सुल्तानगंज में गंगा उत्तर दिशा में बहती है। इसी उत्तरवाहिनी गंगा से जल लेकर कांवरिया बाबा बैद्यनाथ पर अर्पित करते हैं, जो इस कांवर यात्रा को और भी अनूठी बनाती है। सुल्तानगंज से देवघर तक की कांवर यात्रा का मेला दो महीने का होता है। कांवरिया पथ में सावन की भांति ही भाद्र महीने में भी कांवरियों की यात्रा जारी रहती है। हालांकि सावन के खत्म होते ही कांवरिया पथ से प्रशासनिक व्यवस्था भी गायब हो जाती है। लेकिन भाद्र महीने में भी कांवरिया पथ पर श्रद्धालुओं की अच्छी भीड़ उमड़ती है। खासकर भाद्र पूर्णिमा एवं श्रीकृष्ण जन्माष्टमी को बाबा बैद्यनाथ पर जलार्पण के लिए कांवरिया पथ में अप्रत्याशित भीड़ उमड़ती है। यह भीड़ सावन के महीने में सोमवार को जलार्पण के लिए चलने वाले कांवरियों के समान होती है। इन दो शुभ दिन पर बाबा को जल चढ़ाने के उद्देश्य से कांवर यात्रा करने वाले कांवरियों की भीड़ को स्थानीय लोगों की भाषा में ढाई दिन का मेला कहा जाता है।