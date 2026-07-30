Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बम-बम भोले के जयकारों से गूंज उठा कांवड़ पटरी मार्ग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
Follow us on Google News
share

सावन की शिवभक्ति अपने पूरे रंग में है। कांवड़ पटरी मार्ग पर हजारों कांवड़िये भक्ति और सेवा के संगम में लीन हैं। विभिन्न भंडारों में शिवभक्तों को श्रद्धा से भोजन और पेय पदार्थ परोसे जा रहे हैं। युवाओं से लेकर बुजुर्ग तक, सभी कांवड़ियों की सेवा में लगे हुए हैं।

बम-बम भोले के जयकारों से गूंज उठा कांवड़ पटरी मार्ग

सावन की शिवभक्ति अपने पूरे रंग में है। कांवड़ पटरी मार्ग इन दिनों बम-बम भोले, हर-हर महादेव और बोल बम के जयकारों से लगातार गूंज रहा है। भगवा वस्त्रों में सजे हजारों कांवड़िये शिवभक्ति में लीन होकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। पूरे मार्ग पर भक्ति, आस्था और सेवा का ऐसा संगम दिखाई दे रहा है, जिसने वातावरण को पूरी तरह शिवमय बना दिया है। कांवड़ मार्ग पर जगह-जगह सामाजिक संगठनों, व्यापारियों और ग्रामीणों की ओर से लगाए गए भंडारों में शिवभक्तों की सेवा पूरे श्रद्धाभाव से की जा रही है। कहीं कांवड़ियों को गर्मागर्म खीर-पूड़ी परोसी जा रही है तो कहीं कढ़ी-चावल, राजमा-चावल, सब्जी-पूड़ी, फल, शरबत और ठंडे पेय पदार्थों की व्यवस्था की गई है। शिवभक्त भी प्रसाद ग्रहण कर आयोजकों को आशीर्वाद देते हुए अपनी यात्रा आगे बढ़ा रहे हैं。

ये भी पढ़ें:बोल बम के जयकारों के साथ गंतव्य की ओर बढ़े शिवभक्त

सेवा का सिलसिला

भंडारों में सुबह से देररात तक सेवा का सिलसिला जारी है। युवाओं से लेकर बुजुर्ग और महिलाएं भी कांवड़ियों की सेवा में बढ़-चढ़कर भाग ले रहे हैं। कोई भोजन परोस रहा है तो कोई पानी की बोतलें वितरित कर रहा है। कई स्थानों पर प्राथमिक उपचार, विश्राम और मोबाइल चार्जिंग जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं।

ये भी पढ़ें:श्रावण मास: गूंजने लगे भोले बाबा के जयकारे

उत्सव का माहौल

शिवभक्ति से सराबोर कांवड़ पटरी मार्ग पर डीजे और भक्ति गीतों की मधुर धुनों के बीच कांवड़ियों का उत्साह देखते ही बन रहा है। रंग-बिरंगी और आकर्षक कांवड़ों के साथ श्रद्धालु नाचते-गाते आगे बढ़ रहे हैं। मार्ग पर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन के अधिकारी लगातार गश्त कर रहे हैं। संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल तैनात है।

सामान्य प्रश्न

कांवड़ पटरी मार्ग पर क्या दृश्य देखा जा रहा है?
कांवड़ पटरी मार्ग पर भक्ति, आस्था और सेवा का ऐसा संगम दिखाई दे रहा है, जिसने वातावरण को पूरी तरह शिवमय बना दिया है।
ये भी पढ़ें:Meerut News: कलश कांवड़मय हुआ हाईवे कांवड़ मार्ग, गूजने लगे भोले बम के जयकारे

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Meerut Latest News Meerut News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।