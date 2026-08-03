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सावन का पहला सोमवार : हर-हर महादेव के जयघोष से गूंज उठा अमरोहा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
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अमरोहा में सावन माह के पहले सोमवार पर भगवान शिव का जलाभिषेक किया गया। श्रद्धालुओं ने कांवड़ यात्रा के दौरान गंगाजल लाकर धार्मिक स्थलों पर पूजा-अर्चना की। प्रमुख शिवालयों को सजाया गया और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। भारी पुलिस बल तैनात किया गया, और सीसीटीवी से गतिविधियों पर नजर रखी गई।

सावन का पहला सोमवार : हर-हर महादेव के जयघोष से गूंज उठा अमरोहा

अमरोहा। सावन माह के पहले सोमवार पर सोमवार तड़के शुभ मुहूर्त में जिलेभर के शिवालयों में भगवान शिव का जलाभिषेक शुरू हो गया। हरिद्वार और बृजघाट से गंगाजल लेकर लौटे कांवड़िये देर रात तक अपने-अपने गंतव्य मंदिरों पर पहुंचते रहे। सावन सोमवार का व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं ने शिवालयों में पहुंचकर विधि विधान से भगवान शिव की पूजा कर जलाभिषेक किया। श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए नगर के प्रमुख मंदिरों और शिवालयों को रंग-बिरंगी झालरों से आकर्षक ढंग से सजाया गया। नगर के वासुदेव तीर्थ स्थल, बाबा गंगानाथ मंदिर, नौगावां सादात के गजस्थल, पीला कुंड स्थित शिव मंदिर, धनौरा के पत्थर कुटी मंदिर, गजरौला के राम मंदिर और हसनपुर के शिवाला मंदिर सहित प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए।

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श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। सादी वर्दी में पुलिसकर्मी भीड़ में रहकर निगरानी करते रहे। सीसीटीवी कैमरों से श्रद्धालुओं की गतिविधियों पर नजर रखी गई। गौरतलब है कि 30 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हुई थी। नेशनल हाईवे पर कांवड़ियों के जत्थे लगातार अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। चारों ओर हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष से वातावरण शिवमयी हो गया है। सोमवार को सावन के पहले सोमवार पर जिले के सभी प्रमुख शिवालयों में दिनभर जलाभिषेक, पूजा-अर्चना का क्रम चलता रहेगा। शिवभक्तों ने विधि विधान से भगवान शिव की पूजा अर्चना व जलाभिषेक कर परिवार की खुशहाली की कामना की। हर-हर महादेव के जयकारों से शिवालय गूंज उठे।

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