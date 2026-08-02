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सावन की पहली सोमवारी आज, श्रद्धालु जलाभिषेक कर भगवान भोले को करेंगे प्रसन्न

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आरा
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आज आरा शहर समेत जिले भर के प्रमुख शिवालयों में उमड़ेगी श्रद्धालुओं की भीड़ , महाजन टोली, बुढ़वा महादेव मंदिर महादेवा सहित अन्य मंदिरों में तैयारी पूरी कर ली गयी है। बता दें कि आज शहर के साथ-साथ

सावन की पहली सोमवारी आज, श्रद्धालु जलाभिषेक कर भगवान भोले को करेंगे प्रसन्न

आज आरा शहर समेत जिले भर के प्रमुख शिवालयों में उमड़ेगी श्रद्धालुओं की भीड़ उपवास भी करेंगी महिलाएं और युवतियां आरा, निज प्रतिनिधि। सावन के पावन महीने का आगाज हो चुका है। पहली सोमवारी पर आज शिवालयों में शिवभक्तों की भीड़ उमड़ेगी। पहली सोमवारी को लेकर मुख्यालय सहित जिले भर के शिव मंदिरों को आकर्षक तरीके से सजाया गया है। शहर के प्रसिद्ध शिव मंदिर सिद्धनाथ मंदिर बिंदटोली, पतालेश्वर नाथ मंदिर महाजन टोली, बुढ़वा महादेव मंदिर महादेवा सहित अन्य मंदिरों में तैयारी पूरी कर ली गयी है। बता दें कि आज शहर के साथ-साथ प्रखंडों और ग्रामीण क्षेत्रों में शिवालय हर-हर महादेव के जयकारों से गुंजायमान हो जायेंगे। सबसे अधिक श्रद्धालुओं की भीड़ अतिप्राचीन शिव मंदिरों में उमड़ेगी। पहली सोमवारी को लेकर शिवभक्तों में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। शिवधुनों से पूरा शहर गूंज रहा है। सोमवारी पर सभी शिवालयों में सुबह होते ही हर-हर महादेव के नारे के साथ श्रद्धालु जलाभिषेक करने में जुट जायेंगे। शहर के शिव मंदिरों के साथ-साथ जिले के प्रसिद्ध शिव मंदिरों में विशेष तैयारी के साथ परिसर की सफाई की गयी है। मंदिर के आसपास बेलपत्र, फूल-माला सहित प्रसाद की दुकानें सज गयी हैं。

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कांवरियों का जत्था रवाना

ब्रह्मपुर, गुप्ताधाम और बनारस के लिए कांवरियों का जत्था रवाना सावन की पहली सोमवारी पर भगवान भोलेनाथ पर जलाभिषेक करने के लिए कांवरियों का जत्था रविवार को कई जगहों के लिए रवाना हुआ। जिले के विभिन्न जगहों से सैकड़ों कांवरियों का जत्था बक्सर स्थित ब्रह्मपुर धाम, सासाराम के गुप्ता धाम, यूपी के वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ के दर्शन को रवाना हुआ। कुछ शिवभक्त ट्रेन व चारपहिया वाहन से देवघर में बाबा बैजनाथ पर जल अर्पित करने को रवाना हुए। इस बार चार सोमवारी सावन मास को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र महीना माना गया है और भगवान शिव की पूजा के लिए इसका विशेष महत्‍व होता है। सावन के महीने का प्रत्‍येक दिन शिव पूजा के लिए खास माना जाता है। लेकिन, सावन का सोमवार शिवजी की कृपा का लाभ पाने के लिए सबसे शुभफलदायी माना जाता है। इस बार चार सोमवारी पड़ रही है। पहली सोमवारी आज तीन अगस्त को है। भक्तों के पालनहार हैं शिव शिव अपने भक्तों के पालनहार हैं। वह अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। सावन में अपनी राशि के अनुसार बाबा भोलेनाथ की पूजा विशेष फलदायी मानी गई है। सावन में राशि के अनुसार शिव की पूजा करने से न केवल मनोकामनाएं पूर्ण होती है, बल्कि घर की दरिद्रता भी दूर हो जाती है। शरीर स्वस्थ रहता है। इस तरह पूजा करने से कुंडली का ग्रह दोष भी दूर होता है। इससे मनोवांछित फल की भी प्राप्ति होती है।

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पीरो में आस्था का सैलाब

-------------- बहरी महादेव और झारखंड महादेव मंदिर में उमड़ेगा आस्था का सैलाब पीरो, संवाद सूत्र पवित्र सावन माह की शुरुआत और पहली सोमवारी को लेकर पीरो अनुमंडल क्षेत्र में उत्साह व भक्ति का अलौकिक माहौल बना हुआ है। बाबा भोलेनाथ के जलाभिषेक और दर्शन-पूजन के लिए क्षेत्र के दो सबसे प्रमुख एवं ऐतिहासिक शिवालयों बहरी महादेव धाम और कचनथ स्थित झारखंड महादेव मंदिर में तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। एसडीओ कृष्ण कुमार उपाध्याय और एसडीपीओ कन्हैया कुमार के संयुक्त निर्देश पर मंदिर परिसरों में मजिस्ट्रेट के साथ पर्याप्त संख्या में महिला एवं पुरुष पुलिस बलों की तैनाती की गई है। श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए दोनों मंदिरों को सुगंधित रंग-बिरंगे फूलों, बेलपत्रों और दूधिया इलेक्ट्रिक बल्बों से आकर्षक ढंग से सजाया गया है, जिससे पूरा परिसर भक्तिमय रोशनी से नहा उठा है। श्रद्धालुओं की इस भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। पूरे परिसर की सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। वहीं नगर परिषद की मुख्य पार्षद किरण उपाध्याय और कार्यपालक पदाधिकारी मेघा कुमारी के नेतृत्व में युद्धस्तर पर सफाई व्यवस्था पूरी कर दावा किया गया है कि श्रद्धालुओं को जलाभिषेक के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होने दी जाएगी।

सामान्य प्रश्न

सावन के पहले सोमवार को क्या विशेष उत्साह है?
पहली सोमवारी को लेकर शिवभक्तों में विशेष उत्साह देखा जा रहा है।
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