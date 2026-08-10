हर हर महादेव के जयकारे से गूंजा शिवालय, आज उमड़ेगी भीड़
जौनपुर में सावन माह के दूसरे सोमवार को शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ेगी। सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। गौरीशंकर धाम में कांवरियों का सैलाब जलाभिषेक के लिए पहुंचा है। शिव भक्तों की सेवा के लिए निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है।
जौनपुर, संवाददाता। सावन माह के दूसरे सोमवार को शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ेगा। जिले के प्रमुख शिव मंदिर त्रिलोचन महादेव मंदिर, गौरीशंकर महादेव मंदिर और दियावां महादेव मंदिर में ज्यादा भीड़ होगी, इसलिए यहां सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। अन्य शिव मंदिरों में भी सुबह से ही जलाभिषेक शुरू हो जाएगा। जगह जगह लोग रूद्राभिषेक का भी आयोजन करेंगे। सावन में सोमवार को पड़ने वाली त्रयोदशी के पावन अवसर पर सुजानगंज स्थित गौरीशंकर धाम में जलाभिषेक के लिए प्रयागराज से गंगाजल लेकर कांवरियों का सैलाब उमड़ पड़ा। ‘बोल बम’ के जयकारों और डीजे पर गूंजते शिव भजनों के बीच कांवरियों के जत्थे नाचते-गाते लगातार अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं।
पैरों में पड़े छाले और मीलों लंबे सफर की थकान भी शिवभक्तों की आस्था और उत्साह को कम नहीं कर पा रही है। शिवभक्तों की सेवा के लिए पुरानी सब्जी मंडी स्थित रामलीला मैदान में सर्व वैश्य समाज क्षेत्रीय समिति एवं युवजन संघ की ओर से निशुल्क चिकित्सा एवं जलपान शिविर लगाया गया। भगवान शिव के शिवलिंग पर पुष्प अर्पित कर पूजन-अर्चन के साथ शिविर का शुभारंभ किया गया। इस दौरान समिति अध्यक्ष राजकुमार उमरवैश्य नेता, युवजन संघ अध्यक्ष निशु केसरी, मुख्य सलाहकार आलोक कुमार गुप्ता, सलाहकार इंजीनियर उमाशंकर गुप्ता, महामंत्री आशीष उमरवैश्य तथा संरक्षक रामनारायण साहू मौजूद रहे।शिविर में पैरों में छाले और चोट से परेशान कांवरियों की सफाई कर मरहम-पट्टी की गई तथा उन्हें निशुल्क दवाएं दी गईं।
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