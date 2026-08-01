प्रमुख शिवालयों में प्रथम सोमवार की तैयारियां अंतिम दौर में

वाराणसी में सावन के पहले सोमवार के अवसर पर विश्वनाथ धाम समेत प्रमुख शिवालयों में तैयारियां अंतिम चरण में हैं। कांवरियों की टोलियां और भीड़ के लिए सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। साथ ही, काशी में परंपरागत जलाभिषेक के पीछे की कहानियां भी महत्वपूर्ण हैं।

वाराणसी, मुख्य संवाददाता। विश्वनाथ धाम के अलावा काशी के अन्य प्रमुख शिवालयों में भी सावन के पहले सोमवार के मद्देनजर तैयारियां लगभग अंतिम दौर में पहुंच चुकी हैं। सारंगनाथ, शूलटंकेश्वर और रामेश्वर महादेव मंदिरों में भक्तों के प्रवेश और निकास के लिए अलग-अलग मार्ग तय किए गए हैं। शुक्रवार से इन मंदिरों के आसपास मेला जैसा माहौल बनने लगा था। दूसरे प्रांतों के कांवरियों की टोलियां इन मंदिरों पर भी नजर आ रही हैं। शूलटंकेश्वर : पहले रोक दिए जाएंगे वाहन

शूलटंकेश्वर: पहले रोक दिए जाएंगे वाहन शूलटंकेश्वर मंदिर परिक्षेत्र को आकर्षक ढंग से सजाया जा रहा है। मंदिर से काफी दूर पहले ही वाहनों को रोक दिया जाएगा। बैरिकेडिंग इस प्रकार की गई है कि जिन्हें गंगा स्नान को जाना है, वे मंदिर से पहले ही दूसरे मार्ग पर मोड़ दिए जाएंगे। जिन्हें सीधे मंदिर जाना है, उनके लिए अलग मार्ग निर्धारित है। मंदिर में प्रवेश से पहले श्रद्धालुओं को मेटल डिटेक्टर से गुजरना होगा। निकासी के लिए अलग रास्ता बनाया गया है।

रामेश्वर: गतिविधियों पर कैमरे से नजर पंचक्रोशी यात्रा के तीसरे पड़ाव स्थल रामेश्वर में दर्शनार्थियों की भीड़ के मद्देनजर मंदिर के मुख्य द्वार एवं वरुणा पुल के दोनों किनारों पर बैरिकेडिंग की गई है। मंदिर परिसर सीसीटीवी कैमरों की नजर में होगा। भक्तों को मंदिर के मुख्य द्वार पर लगे मेटल डिटेक्टर से गुजरना होगा। निकास की व्यवस्था पिछले द्वार से है। वरुणा में स्नान के दौरान श्रद्धालु गहरे पानी में न जाएं, इसके लिए नदी में रस्सा और ट्यूब लगाए गए हैं। पंचक्रोशी मार्ग पर बड़े वाहनों की रोक के लिए पांचो शिवाला एवं रामेश्वर इंटर कालेज के पास बैरियर लगाए गए हैं।

सारंगनाथ: मंदिर में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध सारनाथ स्थित सारंगनाथ महादेव के दर्शन-पूजन के लिए भक्त पहुंचने लगे हैं। सारंगनाथ महादेव मंदिर को भी रंगीन रोशनी से सजाया गया है। भीड़ नियंत्रित करने के लिए आकाशवाणी तिराहे पर बैरिकेडिंग की जा रही है। सौ पुलिसकर्मी दो शिफ्ट में मंदिर की सुरक्षा में तैनात रहेंगे। एक दर्जन से अधिक सामाजिक संस्थाओं के कार्यकर्ता, स्काउट-गाइड्स भी तैनात रहेंगे।

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सावन मनभावन : जलाभाव दूर होने पर ‘सरदारों’ ने किया था जलाभिषेक

परंपरा दो यदुवंशियों ने 1932 के अकाल के समय मानी थी मनौती

भोला और चुन्नी सरदार ने बंधु-बांधवों संग किया था अभिषेक

फोटो 31 भोला सरदार

फोटो 31 चुन्नी सरदार

वाराणसी, मुख्य संवाददाता। काशी में यादव समाज के लोगों को सम्मान देने के लिए ‘सरदार’ कहा जाता है। बाबा विश्वनाथ के जलाभिषेक की परंपरा काशी के दो सरदारों की असरदार भक्ति की मिसाल है। सावन के पहले सोमवार को बाबा के जलाभिषेक की शुरुआत के पीछे जलाभाव दूर होने की सत्य घटना है।

बताते हैं कि वर्ष 1932 में वाराणसी में जबदस्त अकाल पड़ा था। आम लोग दाने-दाने के लिए मोहताज होने लगे थे। परिस्थिति इतनी विषम हो गई थी कि किसी को कोई समाधान सूझ ही नहीं रहा था। तब काशी में शीतला गली निवासी भोला सरदार और ब्रह्मनाल निवासी चुन्नी सरदार जो आपस में निकट संबंधी थे, ने बाबा विश्वनाथ के समक्ष प्रतिज्ञा की कि यदि वर्षा हो जाएगी तो सावन के पहले सोमवार पर वे बंधु-बांधवों के साथ उनका जलाभिषेक करेंगे। दोनों सरदारों की भक्ति ने रंग दिखाया। सावन से पहले ही जोरदार वर्षा हुई। तब भोला सरदार और चुन्नी सरदार ने यादव समाज के लोगों के साथ न सिर्फ बाबा विश्वनाथ का बल्कि के तीनों खंडों में विद्यमान प्रमुख देवालयों में जलाभिषेक किया। उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए यदुवंशी समाज के लोग केदारखंड में गौरी केदारेश्वर के मंदिर में जलाभिषेक के बाद इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। वे स्वयंभू तिलभांडेश्वर, मानमंदिर घाट के आह्लदेश्वर महादेव के बाद काशी विश्वनाथ का जलाभिषेक करने पहुंचते हैं। यहां से इनका हुजूम महामृत्युंजय, त्रिलोचन महादेव, ओंकारेश्वर महादेव के बाद लाट भैरव का जलाभिषेक करता है, इसी के साथ जलाभिषेक यात्रा पूर्ण होती है।

वर्तमान समय भोला सरदार और चुन्नी सरदार के परिवारों की चौथी पीढ़ी के प्रतिनिधि जलाभिषेक यात्रा के संयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस बार 94वें वर्ष में परंपरा का निर्वाह तीन अगस्त को किया जाएगा।

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काशी के शिवलिंग : संगमेश्वर की पूजा से गो-दान का फल

फोटो संगमेश्वर

वाराणसी। गंगा और वरुणा के संगम पर स्थित संगमेश्वर महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक करने पर गोदान का फल प्राप्त होने की मान्यता है। आदि केशव मंदिर परिसर में स्थित संगमेश्वर ओंकारेश्वर खंड में हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान आदि केशव ने स्वयं संगमेश्वर महादेव की स्थापना की थी। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार दो नदियों के संगम पर स्थित होने से मंदिरों का आध्यात्मिक महत्व बढ़ जाता है। ऐसे मंदिरों में दर्शन-पूजन का विशेष फल मिलता है। काशी में नदियों के संगम पर चुनिंदा शिवालय हैं, उनमें संगमेश्वर महादेव प्रमुख हैं।

आदिकेशव मंदिर के वरिष्ठ महंत पं. विनय कुमार त्रिपाठी ने कहा कि भगवान विष्णु द्वारा संगमेश्वर महादेव को स्थापित करने से इसकी महत्ता और बढ़ जाती है। इनके दर्शन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। सावन में बाबा का अभिषेक करने से पुण्य मिलता है।

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जीवन जीना सिखाती है भागवत कथा : आनंद बिहारी

वाराणसी। कलियुग में भागवत जीवन जीना सिखाती है। जैसे राजा परीक्षित को ऋषि के श्राप के बाद मात्र सात दिनों में ज्ञान प्राप्त हो गया, श्रीमद्भागवत कथा श्रवण से वह जन्म-मरण के चक्र से मुक्त हो गए, उसी प्रकार कलिकाल में भी श्रीमद्भागवत कथा का प्रभाव है। ये बातें पं. आनंद बिहारी शास्त्री ने कहीं। वह सामने घाट स्थित वेद मंदिर में वैदिक एजुकेशनल रिसर्च सोसाइटी की ओर से आयोजित कथा के दूसरे दिन शुक्रवार को प्रवचन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि श्रीमद्भागवत कथा का महात्म्य श्रावण में बढ़ जाता है। भक्तों को हरि और हर दोनों की कृपा प्राप्त होती है। अंत में कथा के मुख्य यजमान पं. शिवपूजन शास्त्री ने भागवत पोथी की आरती उतारी और भक्तों में प्रसाद का वितरण किया।

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दक्षिणामूर्ति मठ में चातुर्मास महोत्सव आज से

वाराणसी। अस्सी स्थित पूर्वाम्नाय श्रीदक्षिणामूर्ति मठ में चातुर्मास महोत्सव एक अगस्त से शुरू होगा। 26 सितंबर तक चलने वाले महोत्सव में दंडी संन्यासी स्वामी वनवैभवारण्य सरस्वती के सान्निध्य में विविध आयोजन होंगे। वानप्रस्थी संत हेमचंद्र झा के अनुसार इस दौरान प्रतिदिन प्रात:काल भगवान श्रीदक्षिणामूर्ति का पूजन, आरती, भगवान शिव का रुद्राभिषेक होगा। पूर्वाह्न में शिवपुराण का पाठ तथा सायंकाल सात बजे से ऋग्वेद के नासदीय सूक्तम् का पाठ एवं प्रवचन होगा।

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श्रीराम परिवार मर्यादा, प्रेम और त्याग का प्रतीक : बालकदेवाचार्य

वाराणसी, मुख्य संवाददाता। श्रीराम परिवार मर्यादा, प्रेम, त्याग और आदर्श पारिवारिक मूल्यों का सबसे बड़ा प्रतीक है। यह परिवार हमें सिखाता है कि कैसे आपसी सम्मान, कर्तव्य-परायणता और एकता से एक खुशहाल जीवन और समाज का निर्माण किया जा सकता है।

ये बातें पातालपुरी पीठाधीश्वर जगद्गुरु बालकदेवाचार्य ने कहीं। वह दारानगर स्थित पातालपुरी मठ में आयोजित श्रीराम परिवार गाथा के नौ दिवसीय उत्सव के दूसरे दिन शुक्रवार को प्रवचन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि श्रीराम परिवार के सदस्यों के आदर्श संदेश भगवान श्रीराम पितृभक्ति, वचन-पालन और मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जीने का मार्ग दिखाते हैं। माता सीता कठिन समय में भी धैर्य, पवित्रता, और पति के प्रति निष्ठा का पाठ पढ़ाती हैं। भ्राता लक्ष्मण अटूट प्रेम, सेवा भाव और कर्तव्यनिष्ठा का प्रतीक हैं। भरतजी सत्ता या अधिकार का मोह न रखकर निस्वार्थ प्रेम और धर्मनिष्ठा का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। हनुमान निस्वार्थ सेवा, भक्ति, विनम्रता और समर्पण की भावना सिखाते हैं। यह परिवार हमें सिखाता है कि आपसी कलह को मिटाकर कैसे मिलकर कठिन परिस्थितियों का सामना किया जाना चाहिए। रिश्तों में अधिकार से ज्यादा कर्तव्यों और एक-दूसरे के प्रति सम्मान को महत्व देना सिखाता है। घर में राम परिवार की एकता का स्मरण करने से आपसी प्रेम, सद्भाव और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। प्रवचन सत्र से पूर्व भक्तों ने मठ परिसर में सवा लाख पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया।