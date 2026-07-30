सावन के पहले दिन श्रद्धालुओं का सैलाब शिवालयों की ओर उमड़ पड़ा। भक्तों ने जलाभिषेक कर भगवान भोलेनाथ की पूजा की और सुख-समृद्धि का आशीर्वाद मांगा। सावन में हर सोमवार का विशेष महत्व होता है, महिलाएँ व्रत रखकर पूजा करती हैं। इस महीने भगवान शिव की आराधना से जीवन के कष्ट दूर होते हैं।

सावन 9 अपर इंट्रो: सावन की पहले दिन भोले भंडारी के दरबार में श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा। चहुंओर हर-हर महादेव के जयकारे गुंजते रहे। शंख ध्वनी और घंटे की टंकार से शहर और गांव शिवमय हो गये। भोले शंकर की कृपा पाकर भक्तजन निहाल होते रहे। अहले सुबह से भक्तों का रुख शिवालयों की ओर हो गया था। दिन चढ़ने के साथ मंदिरों में श्रद्धालुओं कतारें भी बढ़ती गयीं। कई ऐतिहासिक मंदिरों में काफी उमड‌़ी। श्रद्धालुओं की लम्बी कतारें नजर आयीं। रंगीन लड‌़ियों से सजे शिवालय शाम होते ही जगमतगा उठे। सावन शुरू होते ही शिवमय हुए शहर व गांव, गूंज रहे बोलबम के जयकारे अहले सुबह से ही मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए पहुंचने लगे थे श्रद्धालु इस मास में भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व, श्रद्धा-भक्ति से बरसती है कृपा जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय जाप व आराधना से होती है मनोकामनाओं की पूर्ति फोटो: सावन01 - बिहारशरीफ के धनेश्वरघाट मंदिर में सावन के पहले दिन पूजा अर्चना करते भक्तजन। सावन02 - बिहारशरीफ के जंगलिया बाबा मंदिर में भोले भंडारी की आराधना करते श्रद्धालु।

पावापुरी मंदिर : पावापुरी के प्राचीन शिव मंदिर में सावन के पहले दिन पूजा करते श्रद्धालु । बिहारशरीफ, हिन्दुस्तान टीम। श्रावण मास की शुभ शुरुआत गुरुवार से हो गयी। जिले के शहरी और ग्रामीण इलाके के शिवालयों में भक्ति और आस्था का अद्भूत संगम देखने को मिल रहा है। सुबह से ही शिव मंदिरों में ‘हर हर महादेव’ के गगनभेदी जयकारों के बीच श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। भक्तों ने जलाभिषेक कर भगवान भोलेनाथ की आराधना की तथा सुख-समृद्धि का आशीर्वाद मांगा। साथ ही पूरे सावन मास तक बेलपत्र, धतूरा और गंगाजल अर्पित करने का संकल्प लिया। सावन के पहले दिन तड़के से ही शिवालयों में लंबी कतारें लग गईं। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं और युवा सभी भगवान शिव के दर्शन व पूजा के लिए उत्साहित दिखे। शिव मंदिर परिसर में शिव चालीसा, रुद्राष्टक और ओंकार मंत्रों का स्वर पाठ गूंजता रहा। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस पूरे महीने श्रद्धा, भक्ति और विधि-विधान से शिव की पूजा-अर्चना, जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय मंत्र का जाप और व्रत रखने से भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होकर भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान निकले कालकूट विष को भगवान शिव ने संपूर्ण सृष्टि की रक्षा के लिए अपने कंठ में धारण किया था। विष की तीव्रता को शांत करने के लिए देवी-देवताओं ने भगवान शिव का जल से अभिषेक किया। तभी से सावन में शिवलिंग पर जल अर्पित करने की परंपरा चली आ रही है। इस महीने गंगाजल, दूध, दही, शहद, घी, बेलपत्र, धतूरा, भांग, आक के फूल और शमी पत्र अर्पित करने का विशेष महत्व बताया गया है। सोमवारी का है विशेष महत्व : पंडित सूर्यमणि पांडेय के अनुसार सावन में प्रत्येक सोमवार का विशेष महत्व होता है। इस दिन श्रद्धालु व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं। अविवाहित युवतियां योग्य वर की प्राप्ति तथा विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु एवं सुख-समृद्धि के लिए सावन सोमवार का व्रत रखती हैं। वहीं, पुरुष भी परिवार की सुख-शांति, आरोग्य और समृद्धि की कामना से भोलेनाथ की आराधना करते हैं। महिलाओं का<|vq_15241|>--->ड

महिलाएं कर रही बेलपत्र अर्पण, रख रही व्रत पावन मास में महिलाएं विशेष रूप से पूरे महीने शिवजी की पूजा करती हैं। ताकि, अपने परिवार की सुख-समृद्धि बनी रहे। हर सोमवार को वे बेलपत्र, आक, धतूरा, दूध और गंगाजल से भगवान शिव का अभिषेक करेंगी। वहीं, कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए पूरे महीने व्रत करेंगी। मंत्र जाप व दान-पुण्य : सावन में रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय मंत्र का जाप, शिवपुराण का पाठ, ॐ नमः शिवाय मंत्र का जप और दान-पुण्य का विशेष महत्व माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि इस महीने किए गए जप, तप, दान और सेवा का कई गुना पुण्य प्राप्त होता है। श्रद्धालु प्रातःकाल स्नान कर शिव मंदिरों में जलाभिषेक करते हैं तथा दिनभर भगवान शिव के भजन-कीर्तन और पूजा-अर्चना में लीन रहते हैं।

सतरंगी लड़ियों से जगमगा उठे शिवालय जिले के सभी शिवालयों तथा आसपास के मंदिरों में सावन को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं। मंदिरों की साफ-सफाई, आकर्षक सजावट, अतिरिक्त रोशनी और भक्तों की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। कई मंदिरों में पूरे सावन माह तक रुद्राभिषेक, भजन-कीर्तन, शिव महापुराण कथा, भंडारा और सामूहिक पूजा का आयोजन किया जाएगा। आराधना से कष्ट दूर : श्रद्धालुओं का मानना है कि सावन में सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करने पर जीवन के कष्ट दूर होते हैं, रोगों से मुक्ति मिलती है तथा परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। यही कारण है कि श्रावण मास को आस्था, भक्ति, संयम और आध्यात्मिक साधना का सबसे महत्वपूर्ण महीना माना जाता है। शिव पूजा से मिलने वाले फल 1. रोगों से मिलती है मुक्ति 2. शरीर में अद्भुत ऊर्जा की अनुभूति 3. शक्ति में बढ़ोतरी 4. मनोवांछित फल की प्राप्ति 5. अकाल मृत्यु और भय से मुक्ति 6. कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर की प्राप्ति 7. नवीन कार्य की पूर्ति 8. ग्रहों से शांति 9. संतान सुख की प्राप्ति 10. आरोग्यता 11. समस्ता बाधाओं से मुक्ति।