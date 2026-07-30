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हर हर बम बम के जयघोष से गूंजे शिवालय

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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रामपुर में सावन के पहले दिन श्रद्धालुओं ने शिवालयों में जलाभिषेक किया। भक्तों ने रंग-बिरंगी कांवड़ों से शिव को अर्पित किया। सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। भक्ति गीत और महामृत्युंजय मंत्र से क्षेत्र शिवमय हो गया।

हर हर बम बम के जयघोष से गूंजे शिवालय

​रामपुर,संवाददाता। सावन के पावन माह के शुभारंभ के साथ ही पूरा क्षेत्र शिवभक्ति के रंग में रंग गया है। सावन के पहले ही दिन तड़के से ही प्रमुख शिवालय हर-हर महादेव और बम-बम भोले के गगनभेदी जयघोष से गुंजायमान हो उठे। हरिद्वार और अन्य पवित्र नदियों से जल लेकर लौटे कांवड़ियों ने भमरोए स्थित प्राचीन शिव मंदिर में पूरे विधि-विधान के साथ भगवान आशुतोष का जलाभिषेक कर मन्नतें मांगीं। ​सावन के प्रथम दिन को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा गया। सुबह की पहली किरण फूटने से पहले ही मंदिरों के कपाट खुलते ही जल चढ़ाने के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। रंग-बिरंगी कांवड़ों से सजे मंदिर परिसर में कांवड़ियों के जयकारों से माहौल पूरी तरह भक्तिमय हो गया।

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कांवड़ियों का उत्साह

​कांवड़ियों के साथ-साथ स्थानीय श्रद्धालुओं, महिलाओं और बच्चों ने भी भगवान शिव को गंगाजल, बेलपत्र, धतूरा, दूध और अक्षत अर्पित कर सुख-समृद्धि की कामना की।

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सुरक्षा और व्यवस्था

​प्रशासन और मंदिर समिति की ओर से कांवड़ियों की सहूलियत के लिए व्यापक इंतजाम किए गए थे|​सीसीटीवी और पुलिस बल: भीड़ को नियंत्रित करने और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मंदिर परिसर और प्रमुख मार्गों पर भारी पुलिस बल तैनात रहा।

​​मंदिर समिति के मुख्य पुजारी के ने बताया कि सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इस दौरान जल चढ़ाने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पहले ही दिन श्रद्धालुओं और कांवड़ियों का उत्साह देखते ही बन रहा है। ​देर शाम तक शिवालयों में श्रद्धालुओं के पहुंचने और जलाभिषेक का सिलसिला अनवरत जारी रहा। भक्ति गीत और महामृत्युंजय मंत्र के जाप से पूरा भमरोए क्षेत्र शिवमय बना हुआ है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सावन के पहले दिन श्रद्धालुओं में कैसा उत्साह था?
सावन के पहले दिन श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा गया।
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