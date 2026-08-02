नशे से दूर रहने को छात्र छात्राओं ने ली शपथ
टांडा के सावित्री पीजी कॉलेज में नशा मुक्ति अभियान का आयोजन किया गया। प्राचार्य डॉ. सफिया हमीद के नेतृत्व में सभी छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों ने नशे से दूर रहने की शपथ ली। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराना और समाज में जागरूकता फैलाना है।
टांडा। सावित्री पीजी कॉलेज में प्राचार्य के निर्देशन में नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत कालेज सभी छात्र-छात्राओं, शिक्षकों एवं समस्त कर्मचारियों को नशे से दूर रहने के लिए तथा नशा मुक्त भारत अभियान और युवाओं को नशे से दूर रखने समाज जागरूकता फैलाना ओर विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की शपथ दिलाई गई। नशा मुक्ति कार्यक्रम के अवसर पर कालेज के सभी छात्र छात्राएं, कर्मचारियों, प्राचार्य, प्रवक्ता आदि ने संकल्प लिया कि वे स्वयं किसी भी प्रकार के नशे का सेवन नहीं करेंगे, अपने परिवार एवं समाज को भी नशा मुक्त बनाने के लिए प्रेरित करेंगे तथा स्वस्थ, जागरूक और जिम्मेदार नागरिक के रूप में समाज के विकास में अपना योगदान देंगे।नशा
मुक्ति कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराना तथा स्वस्थ एवं सकारात्मक जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। अंत में सभी प्रतिभागियों ने नशा मुक्त भारत के निर्माण हेतु सक्रिय सहयोग देने का संकल्प दोहराया।कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय प्राचार्य डाक्टर सफिया हमीद ने की। डॉक्टर इफरा हसन द्वारा सभी छात्राओं एवं समस्त प्रवक्ता को शपथ दिलवाई गई। कार्यक्रम में सभी छात्र छात्राएं एवं यासिर अशोक हिना अनिल गब्बर सिंह आदि मौजूद रहे।
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