सीबीएसई संकुल स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए डीएवी की टीम गया रवाना
सावित्री देवी डीएवी पब्लिक स्कूल, जामताड़ा की बैडमिंटन टीम 31 जुलाई से 2 अगस्त तक गया (बिहार) में आयोजित सीबीएसई संकुल स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए रवाना हुई। प्रतियोगिता में झारखंड और बिहार के 90 से अधिक विद्यालयों के खिलाड़ी शामिल होंगे। प्राचार्य डॉ. विजय कुमार ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दीं।
जामताड़ा, प्रतिनिधि। सीबीएसई की संकुल स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सावित्री देवी डीएवी पब्लिक स्कूल, जामताड़ा की टीम गुरुवार को गया (बिहार) के लिए रवाना हुई। प्रतियोगिता 31 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित होगी, जिसमें झारखंड और बिहार के 90 से अधिक विद्यालयों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता का आयोजन 31 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक दिल्ली पब्लिक स्कूल, गया (बिहार) में होगा। विद्यालय की टीम में सोमनाथ दत्ता, रूपम दत्ता और केशव गोराईं शामिल हैं। खिलाड़ियों के साथ मार्गदर्शन के लिए विद्यालय के क्रीड़ा शिक्षक अभिषेक दुबे भी गए हैं।टीम को शुभकामनाएं देते हुए विद्यालय के प्राचार्य डॉ. विजय कुमार ने कहा कि विद्यालय के खिलाड़ियों का प्रदर्शन पूर्व में भी संकुल एवं प्रक्षेत्र स्तर की प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट रहा है।
उन्हें विश्वास है कि इस बार भी खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर विद्यालय के साथ-साथ जामताड़ा जिले का नाम रोशन करेंगे।उन्होंने कहा कि विद्यालय में विद्यार्थियों को खेलों की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं तथा क्रीड़ा शिक्षक नियमित रूप से उनका प्रशिक्षण और मार्गदर्शन करते हैं।
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