राज्य स्तरीय योग प्रतियोगिता में भाग लेने चाईबासा रवाना हुईं डीएवी की छात्राएं
जामताड़ा, प्रतिनिधि। सावित्री देवी डीएवी पब्लिक स्कूल, जामताड़ा की तीन छात्राएं झारखंड राज्य योगा प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए शनिवार को चाईबासा रव
सावित्री देवी डीएवी पब्लिक स्कूल, जामताड़ा की तीन छात्राएं झारखंड राज्य योगा प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए शनिवार को चाईबासा रवाना हुईं। प्रतियोगिता का आयोजन 8 और 9 अगस्त को चाईबासा में किया जा रहा है। विद्यालय की ओर से दीया दत्ता, खुशी कुमारी और शिक्षा सिद्धि का चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए हुआ है। मौके पर विद्यालय के प्राचार्य डॉ विजय कुमार ने कहा कि संकुल स्तरीय प्रतियोगिताओं में विद्यालय के विद्यार्थियों का प्रदर्शन बेहतर रहा है। राज्य स्तर की प्रतियोगिता के लिए छात्राओं का चयन विद्यालय के लिए गौरव की बात है। उन्होंने उम्मीद जताई कि छात्राएं प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर विद्यालय का नाम रोशन करेंगी।
उन्होंने छात्राओं के उज्ज्वल प्रदर्शन और सफलता की कामना की।
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