बोल बम के जयकारों से गूंजा रोडवेज बस अड्डा, हरिद्वार को रवाना शिवभक्त

सावन के महीने में रोडवेज बस स्टैंड का माहौल पूरी तरह शिवमय हो गया है। शनिवार को परिसर बोल बम और हर-हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। बसों के भीतर बैठे शिवभक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था, जो यहां से सीधे हरिद्वार के लिए रवाना हुए। कांवड़ यात्रा के चलते रोडवेज बस स्टैंड पर लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ रही है, जिसे देखते हुए परिवहन निगम ने भी विशेष इंतजाम किए हैं। बस अड्डे पर शिवभक्तों की बढ़ती तादाद को देखते हुए परिवहन निगम पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। अधिकारियों के मुताबिक यात्रियों की संख्या के अनुसार ही बसों का मौके पर संचालन किया जा रहा है, जिससे किसी भी श्रद्धालु को बस के लिए लंबा इंतजार न करना पड़े।