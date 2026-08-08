बोल बम के जयकारों से गूंजा रोडवेज बस अड्डा, हरिद्वार को रवाना शिवभक्त
बोल बम के जयकारों से गूंजा रोडवेज बस अड्डा, हरिद्वार को रवाना शिवभक्तबोल बम के जयकारों से गूंजा रोडवेज बस अड्डा, हरिद्वार को रवाना शिवभक्त
सावन के महीने में रोडवेज बस स्टैंड का माहौल पूरी तरह शिवमय हो गया है। शनिवार को परिसर बोल बम और हर-हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। बसों के भीतर बैठे शिवभक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था, जो यहां से सीधे हरिद्वार के लिए रवाना हुए। कांवड़ यात्रा के चलते रोडवेज बस स्टैंड पर लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ रही है, जिसे देखते हुए परिवहन निगम ने भी विशेष इंतजाम किए हैं। बस अड्डे पर शिवभक्तों की बढ़ती तादाद को देखते हुए परिवहन निगम पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। अधिकारियों के मुताबिक यात्रियों की संख्या के अनुसार ही बसों का मौके पर संचालन किया जा रहा है, जिससे किसी भी श्रद्धालु को बस के लिए लंबा इंतजार न करना पड़े।
लंबी यात्रा को ध्यान में रखते हुए रोडवेज बसों में शिवभक्तों के लिए बेहतर साफ-सफाई और अन्य जरूरी सुविधाओं का खास ख्याल रखा जा रहा है, जिससे कांवड़ियों का सफर सुगम हो सके। बुलंदशहर डिपो के एआरएम परमानंद सिंह ने बताया कि शिवभक्तों की संख्या के आधार पर बसों का लगातार संचालन किया जा रहा है। कांवड़ियों की मांग और भीड़ को देखते हुए जरूरत के मुताबिक बसों को सीधे हरिद्वार भेजा जा रहा है, जिसे सभी श्रद्धालु सुरक्षित और सुगमता से अपनी यात्रा पूरी कर सकें।
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