पेंटिंग प्रतियोगिता में सरता विद्यालय का छात्र सौरव अव्वल, प्रशस्ति पत्र देकर किया गया सम्मानित
रतनी, निज संवाददाता।पेंटिंग प्रतियोगिता में रतनी फरीदपुर प्रखंड के राजकीय कृत इंटर स्तरीय उच्च विद्यालय सरता के 12वीं कक्षा के छात्र सौरभ कुमार ने प्रथम स्थान प्राप्त कर विजेता घोषित किया गया।
रतनी, निज संवाददाता। जिला के स्थापना दिवस के मौके पर 25 जुलाई को जिला शिक्षा विभाग के द्वारा पेंटिंग प्रतियोगिता कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। पेंटिंग प्रतियोगिता में रतनी फरीदपुर प्रखंड के राजकीय कृत इंटर स्तरीय उच्च विद्यालय सरता के 12वीं कक्षा के छात्र सौरभ कुमार ने प्रथम स्थान प्राप्त कर विजेता घोषित किया गया। सौरव कुमार को जिलाधिकारी छिरिड वाई भूटिया के द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। सौरभ कुमार को प्रथम स्थान प्राप्त होने पर शनिवार को राजकीय कृत इंटरस्ट्रीय विद्यालय सरता में सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया।सम्मान समारोह कार्यक्रम में विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक श्लोक कुमार ने सौरव कुमार को मेडल देकर सम्मानित किया।
कार्यक्रम का संचालन विद्यालय के शिक्षक नवीन कुमार ने किया। प्रभारी प्रधानाध्यापक श्लोक कुमार ने बताया कि ललित कला विभाग के शिक्षक विकृत कुमार की भूमिका सराहनीय रही। इस मौके पर विद्यालय के समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रहे।
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