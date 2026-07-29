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हज: जेद्दा में प्रतिनियुक्ति के लिए सरकारी कर्मचारियों से आवेदन मांगे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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हज-2027 के लिए सऊदी अरब के जेद्दा स्थित भारतीय कॉन्सुलेट में अस्थायी प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन मांगे गए हैं। पात्र सरकारी कर्मचारी 10 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रतिनियुक्ति के लिए कई पदों के लिए शैक्षिक योग्यता स्नातक और आयु 25 से 45 वर्ष होनी चाहिए।

हज: जेद्दा में प्रतिनियुक्ति के लिए सरकारी कर्मचारियों से आवेदन मांगे

हज-2027 के दौरान सऊदी अरब के जेद्दा स्थित भारतीय कॉन्सुलेट में अस्थायी प्रतिनियुक्ति पर तैनाती के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने सरकारी कर्मचारियों से आवेदन मांगे हैं। इसके लिए पात्र मुस्लिम पुरुष एवं महिला सरकारी कर्मचारी 10 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

आवेदन की प्रक्रिया

जारी सूचना के अनुसार को-ऑर्डिनेटर (प्रशासन), हज अधिकारी और हज सुपरिटेंडेंट के पदों पर प्रतिनियुक्ति की जाएगी। को-ऑर्डिनेटर (प्रशासन) के लिए अखिल भारतीय सेवा अथवा संगठित केंद्रीय सिविल सेवा के ग्रुप-ए के लेवल-12 एवं 13 के अधिकारी पात्र होंगे। वहीं हज अधिकारी के पद के लिए केंद्र या राज्य सरकार के सशस्त्र पुलिस बल, रेलवे सुरक्षा बल तथा राज्य पुलिस बल के लेवल-8 से 11 तक के अधिकारी आवेदन कर सकेंगे।

पदों की योग्यता

हज सुपरिटेंडेंट के पद के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार के सशस्त्र पुलिस बल, रेलवे सुरक्षा बल, राज्य पुलिस बल तथा ग्रुप-बी और ग्रुप-सी के स्थायी कर्मचारी पात्र होंगे। सूचना प्रौद्योगिकी, वित्त, लोक प्रशासन, आपदा प्रबंधन और इंजीनियरिंग के क्षेत्र के विशेषज्ञ कर्मचारियों को भी आवेदन का अवसर दिया गया है। आवेदक की आयु 28 जुलाई 2026 तक 25 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक निर्धारित की गई है। चयनित कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति अप्रैल 2027 से जुलाई 2027 तक प्रस्तावित है।

आवेदन की समय सीमा

ऑनलाइन आवेदन के बाद उसकी हार्ड कॉपी 15 अगस्त तक अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के हज प्रभाग, नई दिल्ली में भेजना अनिवार्य होगा। आवेदन प्रक्रिया और पात्रता संबंधी विस्तृत जानकारी उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति एवं संबंधित विभागों के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।

अवधारणाएं

हज-2027 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि क्या है?
हज-2027 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 10 अगस्त है।

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