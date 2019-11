गोवा के नए राज्यपाल बने सत्यपाल मलिक, राजभवन में ली शपथ

जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने रविवार को गोवा के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ली। बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस प्रदीप नंद्राजोग ने राजभवन में गोवा के राज्यपाल के रूप में सत्यपाल मलिक को पद की शपथ दिलाई। बता दें कि सत्यपाल मलिक इससे पहले जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल थे। लेकिन अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अब उनको गोवा का राज्यपाल बना दिया गया है।

क्योंकि जम्मू-कश्मीर के पूर्व आईएएस अधिकारी गिरीश चंद्र मुर्मू को उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने के बाद 31 अक्टूबर को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दोनों केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आ चुके हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू वित्त मंत्रालय में व्यय सचिव के पद पर थे औऱ 1985 बैच के गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी हैं।

