22 साल से नहीं टूटा आस्था का सिलसिला, अब बेटे को भी बनाया कांवड़िया
दिल्ली के सतीश रावत अपने पुत्र गौरव के साथ हरिद्वार से गंगाजल लेने पहुंचे। सतीश ने बताया कि वे पिछले 22 वर्षों से कांवड़ यात्रा कर रहे हैं और यह परंपरा उनके पिता से मिली प्रेरणा से शुरू हुई।
रुड़की। दिल्ली निवासी सतीश रावत अपने पुत्र गौरव रावत के साथ हरिद्वार से गंगाजल लेने पहुंचे। सतीश रावत ने बताया कि वह पिछले 22 वर्षों से लगातार कांवड़ यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले उनके पिता हर साल गंगाजल लेने आया करते थे और उन्हीं से उन्हें इस यात्रा की प्रेरणा मिली।
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