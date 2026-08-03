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सतीश द्विवेदी सीबीएसई बास्केटबाल प्रतियोगिता के पर्यवेक्षक नियुक्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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इलाहाबाद पब्लिक स्कूल के शारीरिक शिक्षा प्रमुख सतीश द्विवेदी को सीबीएसई क्लस्टर-4 बास्केटबॉल प्रतियोगिता का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। यह प्रतियोगिता 5 से 8 अगस्त तक बहराइच में होगी। डॉ. मंजीत सिंह ने सतीश को आयोजन की व्यवस्थाएं और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी है।

सतीश द्विवेदी सीबीएसई बास्केटबाल प्रतियोगिता के पर्यवेक्षक नियुक्त
सतीश द्विवेदी सीबीएसई बास्केटबाल प्रतियोगिता के पर्यवेक्षक नियुक्त

इलाहाबाद पब्लिक स्कूल, सूबेदारगंज के शारीरिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सतीश द्विवेदी को सीबीएसई क्लस्टर-4 बास्केटबाल प्रतियोगिता का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। यह प्रतियोगिता पांच से आठ अगस्त तक बहराइच के पशुपति नगर स्थित सेंट पथिक स्कूल में होगी। सीबीएसई खेल प्रकोष्ठ के प्रमुख डॉ. मंजीत सिंह ने सतीश द्विवेदी को आयोजन की व्यवस्थाओं, खेल संचालन और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी है। विद्यालय के चेयरमैन विजय नारायण पांडेय, प्रबंधक मधु पांडेय और प्रधानाचार्य प्रतिमा पांडेय ने सतीश द्विवेदी को बधाई दी

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