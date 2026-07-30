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डिजटल नहीं हुए तो बीज नहीं बेंच पाएंगे विक्रेता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
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फतेहपुर में सरकार ने बीज खरीद और भंडारण को पारदर्शी बनाने के लिए साथी पोर्टल लागू किया है। इसकी अंतिम तिथि 31 जुलाई है। इस पोर्टल पर न जाने वाले बीज विक्रेता व्यापार करने के अयोग्य हो जाएंगे। कृषि अधिकारी ने सभी विक्रेताओं को पोर्टल में ऑनबोर्ड होने के लिए समय पर आवेदन करने की अपील की है।

डिजटल नहीं हुए तो बीज नहीं बेंच पाएंगे विक्रेता

फतेहपुर, संवाददाता। सरकार द्वारा बीज खरीद फरोख्त और भंडारण को पारदर्शी एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से साथी पोर्टल लागू किया गया है। ऑनलाइन संचालन से किसानों को प्रमाणित और शुद्ध क्वालिटी के बीज मुहैया कराया जा सकेगा। इसके लिए बीज विक्रेताओं को पोर्टल में आनबोर्ड होने की आज अंतिम तारीख है। पोर्टल में दर्ज न होने पर खरीद फरोख्त पर रोक लग जाएगी।जिला कृषि अधिकारी नरोत्तम कुमार ने बताया कि बीज विक्रेताओं को पूर्व में विभिन्न माध्यमों से अवगत कराया जा चुका है साथी पोर्टल पर ऑन-बोर्ड होने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है। इसके बावजूद बीज व्यवसायियों को छोड़कर अधिकांश विक्रेता व फर्मों द्वारा पोर्टल पर ऑनबोर्ड नहीं कराया गया।

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उन्होने कहा कि निर्धारित समय तक पोर्टल में दर्ज न हुए तो बीजों का व्यवसाय करने के पात्र नहीं होंगे। फर्म बीजों के क्रय-विक्रय, स्टॉक संचालन समेत व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन नहीं कर पाएगी। किसी विक्रेता को फर्म का लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त नहीं हुआ या पोर्टल में तकनीकी दिक्कत आने पर समस्या दर्ज करा सकते है। कहा कि समस्त बीज विक्रेता निर्धारित समय पर फर्म को ऑन बोर्ड करा ले।

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