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खतरे के निशान की तरफ फिर बढ़ रहा सरयू नदी का जल स्तर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संतकबीरनगर
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संतकबीरनगर जिले में सरयू नदी का जलस्तर 25 सेमी वृद्धि के साथ 78.550 मीटर पर पहुंच गया है। इससे तटबंध के आसपास के गांवों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। राप्ती नदी का जल स्तर घटकर 75.000 मीटर हो गया है। खेती पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है।

खतरे के निशान की तरफ फिर बढ़ रहा सरयू नदी का जल स्तर
खतरे के निशान की तरफ फिर बढ़ रहा सरयू नदी का जल स्तर

संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले के जिले की दक्षिणी सीमा पर बह रही सरयू नदी का जलस्तर फिर बढ़ रहा है। नदी के जलस्तर में 25 सेमी की वृद्धि हुई है। सरयू नदी खतरे के निशान से 85 सेमी नीचे बह रहा है। इससे तटबंध के आसपास के गावों के ग्रामीणों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है।

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सरयू नदी का जलस्तर

सरयू नदी का जलस्तर 25 सेमी वृद्धि होने के साथ 78.550 मीटर पर पहुंच गया। वहीं राप्ती नदी के जलस्तर में लगातार कमी आ रही है। राप्ती नदी का जलस्तर घटकर 75.000 मीटर पर पहुंच गया। यह खतरे के निशान से 4.500 मीटर नीचे बह रही है।

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कृषि पर प्रभाव

पौली संवाद के अनुसार सरयू के बढ़ रहे जल स्तर से महाबांध व नदी के बीच के माझा क्षेत्र की फसलें डूबने लगी हैं। इसे देख किसानों कि चिंता बढ़ गई है। पड़रिया गांव के किसान दलसिंगार, राम आज्ञा, सीता राम ने बताया ज्वार, बाजरा, धान, मक्का, परवल, करेला, नेनुआ की खेती सरयू का जलस्तर बढ़ने से प्रभावित हो रही है। कई दिनों से कुछ फसलों में पानी जमा रहने से फसल नष्ट हो जा रही है। हम लोग इन्ही फसलों के सहारे जीवन यापन करते है। यदि जलस्तर बढ़ता है तो तटवर्ती गांवों के रामपुर पड़रिया, तेजपुर, हरिवंशपुर, नारायणपुर, छपरा मगर्वी गांवों के किनारे सब्जी की खेती बर्बाद हो जाएगी।

तटबंध की तैयारी

सरयू नदी के जलस्तर में वृद्धि से तटबंध के आसपास के गावों के ग्रामीणों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। सिंचाई विभाग एमबीडी तटबंध को मजबूत बनाने के लिए रामपुर पड़रिया, नकहा तेजपुर, भोतहा हरि वंशपुर तुरकौलिया आदि स्थानों पर बोरी में ईट व मिट्टी भरकर स्टोर कर रहा है। हालांकि अभी नदी का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है लेकिन जलस्तर में वृद्धि दर्ज होने से लोगों में दहशत बनी हुई है। तटवासियों ने बताया कि यदि इसी प्रकार जलस्तर में बढ़ोतरी हुई तो नदी कुछ दिनों में खतरे के निशान को पार कर जाएगी। और बाढ़ का पानी बंधे व नदी के बीच गांवों में घुस जाएगा।

सामान्य प्रश्न

सरयू नदी का जलस्तर कितना बढ़ गया है?
सरयू नदी का जलस्तर 25 सेमी की वृद्धि के साथ 78.550 मीटर पर पहुंच गया है।
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