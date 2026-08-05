Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सरयू का जलस्तर खतरे के निशान से महज सात सेमी नीचे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बाराबंकी
Follow us on Google News
share

रामनगर में सरयू नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। रविवार को जलस्तर 106.00 मीटर दर्ज किया गया, जो खतरे के निशान से सिर्फ 7 सेंटीमीटर नीचे है। इससे तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में चिंता बढ़ गई है। प्रशासन सतर्क है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है।

सरयू का जलस्तर खतरे के निशान से महज सात सेमी नीचे
सरयू का जलस्तर खतरे के निशान से महज सात सेमी नीचे

रामनगर। सरयू नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। रविवार को दोपहर में नदी का जलस्तर 105.990 मीटर दर्ज किया गया, जो शाम तक बढ़कर 106.00 मीटर पहुंच गया। नदी अब खतरे के निशान 106.07 मीटर से मात्र सात सेंटीमीटर नीचे बह रही है, जिससे तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई है। जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी के साथ ही नदी किनारों पर कटान भी करती जा रही हैं। कई स्थानों पर नदी धीरे-धीरे किनारों को काट रही है, जिससे किसानों और ग्रामीणों में चिंता भी बढ़ गई है। उधर नदी के बढ़ने को जानकर बाढ़ की आशंका को लेकर नदी किनारे बसे लोगों में चिंता बनी हुई है।

ये भी पढ़ें:Sitamarhi News: बागमती नदी कटौझा में खतरे के निशान से ऊपर

हालांकि अभी तक किसी आबादी वाले क्षेत्र में पानी नहीं पहुंचा है।प्रशासन पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। तहसीलदार विपुल कुमार सिंह ने बताया कि फिलहाल घबराने जैसी कोई स्थिति नहीं है। प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और नदी के जलस्तर की लगातार निगरानी की जा रही है। बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया गया है तथा संबंधित विभागों को आवश्यक तैयारियां बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि यदि जलस्तर में और वृद्धि होती है तो समय रहते आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

ये भी पढ़ें:फिर उफनाई सरयू,24 घण्टे में 15 सेमी चढ़ी सरयू, राप्ती ने भी दिखाए तेवर
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Water Level Saryu River Barabanki News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।