सरयू का जलस्तर खतरे के निशान से महज सात सेमी नीचे
रामनगर में सरयू नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। रविवार को जलस्तर 106.00 मीटर दर्ज किया गया, जो खतरे के निशान से सिर्फ 7 सेंटीमीटर नीचे है। इससे तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में चिंता बढ़ गई है। प्रशासन सतर्क है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है।
रामनगर। सरयू नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। रविवार को दोपहर में नदी का जलस्तर 105.990 मीटर दर्ज किया गया, जो शाम तक बढ़कर 106.00 मीटर पहुंच गया। नदी अब खतरे के निशान 106.07 मीटर से मात्र सात सेंटीमीटर नीचे बह रही है, जिससे तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई है। जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी के साथ ही नदी किनारों पर कटान भी करती जा रही हैं। कई स्थानों पर नदी धीरे-धीरे किनारों को काट रही है, जिससे किसानों और ग्रामीणों में चिंता भी बढ़ गई है। उधर नदी के बढ़ने को जानकर बाढ़ की आशंका को लेकर नदी किनारे बसे लोगों में चिंता बनी हुई है।
हालांकि अभी तक किसी आबादी वाले क्षेत्र में पानी नहीं पहुंचा है।प्रशासन पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। तहसीलदार विपुल कुमार सिंह ने बताया कि फिलहाल घबराने जैसी कोई स्थिति नहीं है। प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और नदी के जलस्तर की लगातार निगरानी की जा रही है। बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया गया है तथा संबंधित विभागों को आवश्यक तैयारियां बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि यदि जलस्तर में और वृद्धि होती है तो समय रहते आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
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