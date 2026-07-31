सरयू नदी कर रही कटान, ग्रामीणों में दहशत
भागलपुर, हिन्दुस्तान संवाद। भागलपुर-मईल बंधा मार्ग पर लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद भी देवसिया -छितुपुर के समीप सरयू नदी का कटान नहीं रुक रहा है। न
भागलपुर, हिन्दुस्तान संवाद। भागलपुर-मईल बंधा मार्ग पर लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद भी देवसिया -छितुपुर के समीप सरयू नदी का कटान नहीं रुक रहा है। नदी की धारा लगातार बंधे की ओर बढ़ रही है और कटान के चलते खतरा मंडराने लगा है जिससे तटवर्ती गांव के लोगों में दशहत है।बीते कुछ वर्षों में सरयू नदी की कटान रोकने के लिए बाढ़ कार्य खंड द्वारा नदी की कटान रोकने के लिए पत्थर, पिचिंग और बोल्डर डालने का कार्य लाखों रुपए खर्च कर किया जाता है। बावजूद इसके तटवर्ती गांव के लोगों की हर साल समस्या जस की तस बनी है।
इस साल भी नदी देवसिया-छितुपुर के समीप कटान नहीं रुक रहा है। नदी की तेज धारा देवसिया गांव की उपजाऊ भूमि को निगल रही है। ग्रामीणों का कहना है कि हर वर्ष नदी अपना रुख बदल लेती है और बंधे को काटती हुई आगे बढ़ रही है। यदि समय रहते पुख्ता कदम नहीं उठाया गया तो भागलपुर मईल बंधा मार्ग के साथ कुछ गांव कटान की चपेट में आ सकते हैं। कटान के चलते किसानों की उपजाऊ जमीन पहले ही नदी में समा चुकी है। वहीं अब बंधे मार्ग से कुछ ही दूरी पर खतरा बढ़ गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि कटानरोधी कार्य को युद्ध स्तर पर शुरू किया जाए, नहीं तो बड़ी क्षति होने से इंकार नहीं किया जा सकता। नदी की कटान रोकने के लिए बम्बू क्रेटस, पाईलिंग कर देवसिया की उपजाऊ भूमि व भागलपुर मईल मार्ग को कटान से बचाने की कोशिश की जा रही है।
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