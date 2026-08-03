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सरयू के तीखे तेवर ने बढ़ाई तटवर्तियों की बेचैनी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलिया
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बलिया, हिन्दुस्तान टीम। सरयू नदी कटान थमने का नाम नहीं ले रहा है।

सरयू के तीखे तेवर ने बढ़ाई तटवर्तियों की बेचैनी

बलिया, हिन्दुस्तान टीम। सरयू नदी कटान थमने का नाम नहीं ले रहा है। यह स्थिति तब है जब नदी का जलस्तर खतरा बिंदु से नीचे है। हालांकि नदी के जलस्तर में धीरे-धीरे बढ़ोत्तरी का क्रम जारी है, नदी तेजी से उपजाऊ जमीन और मकान को निगल रही है। बचाव के लिए बाढ़ विभाग ग्रामीण और मजदूरों से पेड़ की टहनी, मिट्टी भरी बोरी और खरपतवार आदि डलवाकर कटान रोकने की कोशिश में जुटा है। लेकिन इससे कटान रूकता नजर नहीं आ रहा है। बांसडीह तहसील क्षेत्र में टीएस बंधा के किनारे बसे सुल्तानपुर, भोजपुरवा व महाराजपुर गांव के सामने कटान का मुख्य केंद्र है, जबकि बैरिया तहसील क्षेत्र के गोपालनगर टाड़ी पर तथा वशिष्ठ नगर में नदी की लहरें आशियानों को निगल रही है।बांसडीह

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हिसं के अनुसार क्षेत्र में टीएस बंधा के किनारे बसे गांवों के सामने सरयू नदी का कटान जारी है। नदी जलस्तर अभी खतरा बिंदु से नीचे हैं, लेकिन कटान तेजी हो रहा है। करोड़ों की लागत से महाराजपुर तथा सुल्तानपुर के पास बने बाढ़ सुरक्षा ठोकर कटर कटान नहीं रोक पा रहे हैं। नदी किनारे स्थित महाराजपुर, सुल्तानपुर, भोजपुरवा में कटान तेज गति से हो रहा है। महाराजपुर तथा चांदपुर के बीच बन रहें 17 अधूरे बने कटर (ठोकर) कटकर पानी में बह गए हैं। कटान की तीव्रता देख महाराजपुर के ग्रामीणों में दहशत व्याप्त है। खादीपुर, सुल्तानपुर, भोजपुरवा, चक्की दियर, मलाहीचक, कोटवां और महाराजपुर गांवों के किसानों की सैकड़ों एकड़ उपजाऊ कृषि भूमि नदी में समाहित होती जा रही है। किसान हताश व निराश अपने खेत को नदी की धारा में विलीन होता देख रहे हैं। कटान का मुख्य केंद्र सुल्तानपुर, भोजपुरवा और महाराजपुर गांव के सामने है। महाराजपुर तथा सुल्तानपुर बस्ती से कटान का केंद्र लगभग चार से पांच सौ मीटर दूर रह गया है। कटान की भयावह स्थिति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि भोजपुरवा गांव के अधिकांश परिवार गांव छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं। गांव में जल निगम की पानी की टंकी नदी के धारा के बीच खड़ी है और उसके भी नदी में समाहित होने का खतरा मंडरा रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि प्रभावित गांवों में तत्काल कटानरोधी कार्य कराया जाए ताकि किसानों की बची हुई कृषि भूमि और गांवों को सुरक्षित रखा जा सके।

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