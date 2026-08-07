सरयू और राप्ती नदियों का बढ़ रहा जल स्तर
संतकबीरनगर जिले में सरयू नदी का जलस्तर पिछले 24 घंटे में 10 सेमी बढ़ा है, जबकि राप्ती नदी का जलस्तर 65 सेमी बढ़ा है। सरयू नदी खतरे के निशान से 50 सेमी नीचे बह रही है, और राप्ती नदी भी जल्द ही खतरे के निशान के पास पहुंच सकती है। फसलों पर जलस्तर वृद्धि का प्रभाव पड़ रहा है।
संतकबीरनगर, निज संवाददाता। संतकबीरनगर जिले में बहने वाली सरयू नदी का जलस्तर में पिछले 24 घंटे में 10 सेमी की वृद्धि हुई है। सरयू नदी खतरे के निशान से 50 सेमी नीचे बह रही है। माझा क्षेत्र में सरयू की बाढ़ का पानी फैल रहा है। दूसरी ओर राप्ती नदी का जलस्तर फिर लगातार बढ़ रहा है। 24 घंटे में 65 सेमी की वृद्धि हुई है। राप्ती नदी 3.110 मीटर नीचे बह रही है। केन्द्रीय जल आयोग के अनुसार जिले के बिड़हर घाट में सरयू नदी का जलस्तर गुरुवार की सुबह पांच सेमी बढ़कर 78.800 मीटर दर्ज किया गया। गुरुवार की शाम को भी इसी पर स्थिर बना रहा।
शुक्रवार की सुबह दस सेमी बढ़कर 78.900 मीटर दर्ज किया गया। जलस्तर में हुई वृद्धि से नदी के पानी से माझा क्षेत्र की फसलें डूब रही हैं। वहीं राप्ती नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है।बढ़या ठाठर में राप्ती नदी का जलस्तर गुरुवार की सुबह 75.740 मीटर दर्ज किया गया। गुरुवार की शाम को बढ़कर 75.900 मीटर पर पहुंच गया। शुक्रवार की सुबह 76.390 मीटर दर्ज किया गया। 24 घंटे में 65 सेमी जलस्तर में वृद्धि हुई है। यह खतरे के निशान से 3.110 मीटर नीचे बह रही है। जलस्तर में वृद्धि की रफ्तार यही रही तो जल्द ही खतरे के निशान के पास पहुंच जाएगी।
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