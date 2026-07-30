तथागत के उपदेश से सारनाथ विशेष बना : प्रो. राममोहन पाठक
सारनाथ में महान बुद्ध ने उपदेश दिया, जो आज भी मानव कल्याण के लिए महत्वपूर्ण हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सारनाथ का शामिल होना गर्व की बात है। विद्या परिषद के अध्यक्ष प्रो. राममोहन पाठक ने संगोष्ठी के दौरान भगवान बुद्ध के संदेश को विश्व में शांति के प्रतीक के रूप में बताया।
सारनाथ, संवाद। महाबोधि विद्या परिषद के अध्यक्ष प्रो. राममोहन पाठक ने कहा कि सारनाथ में तथागत ने उपदेश देकर इसे विशेष बना दिया। ढाई हजार साल बाद भी उनके उपदेश मानव कल्याण के लिए प्रासंगिक हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सारनाथ का शामिल होना गौरव की बात है।
संगोष्ठी का विवरण
अंतरराष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान और महाबोधि सोसायटी ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में दो दिवसीय संगोष्ठी के अंतिम दिन गुरुवार को प्रो. पाठक ने कहा कि धर्म चक्र प्रवर्तन संचार की निरंतरता का प्रतीक अवसर है। भगवान बुद्ध अद्भुत संचारक थे। उनके उपदेशों की विश्वव्यापी स्वीकृति इसका संकेत है। वह महामानव थे। भगवान बुद्ध त्याग तपस्या की प्रतिमूर्ति थे।
शांति का संदेश
प्रो. सदानंद शाही ने कहा कि सारनाथ में भगवान बुद्ध ने शांति का संदेश दिया जो पूरे विश्व में फैला है। सारनाथ के वातावरण में इतनी ऊर्जा है कि आज भी यहां से निकले संदेश पूरे विश्व में प्रसारित होते हैं। मूलगंध कुटी बौद्ध मंदिर के विहाराधिपति भिक्षु आर सुमितानंद थेरो ने कहा कि भगवान बुद्ध का उद्देश्य मध्यम मार्ग को अपनाते हुए समाज में शांति स्थापित करना था।
उपस्थित वक्ता
आईबीसी के निदेशक प्रो. रवींद्र पंत ने कहा कि भगवान बुद्ध के उपदेश आज भी मानव कल्याण के लिए जरूरी है। अध्यक्षता प्रो. हरि प्रसाद दीक्षित, संचालन शैलेंद्र सिंह और धन्यवाद ज्ञापन विमलेंद्र कुमार ने किया। प्रो. उमाशंकर व्यास, प्रो. पेमा तेनजिंग. डॉ. राकेश सिंह, अरुणेश कुमार मिश्र, डॉ. निशांत मौजूद रहे।
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