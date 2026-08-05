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युवती से दुष्कर्म कर वीडियो वायरल किया, जेल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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सारनाथ थाना क्षेत्र की युवती से दुष्कर्म के बाद वीडियो वायरल करने के मामले में विक्की चौहान को गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने नौकरी दिलाने का झांसा देकर युवती का यौन उत्पीड़न किया और वीडियो बना लिया। पीड़िता ने कई बार शिकायत की, लेकिन आरोपी ने ब्लैकमेलिंग जारी रखी, जिससे वह आत्महत्या के लिए मजबूर हो गई।

युवती से दुष्कर्म कर वीडियो वायरल किया, जेल

सारनाथ, संवाददाता। सारनाथ थाना क्षेत्र की युवती से दुष्कर्म कर वीडियो वायरल करने के मामले में पुलिस ने आरोपी युवक को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी चौकाघाट काली मंदिर के निकट का निवासी विक्की चौहान है, जिसे जेल भेज दिया गया। युवती के अनुसार नवंबर 2021 में वह कक्षा 10वीं की पढ़ाई के बाद घर पर थी। इस दौरान पड़ोस में किराये पर विक्की रहता था। वह उस समय एक शॉप में काम करती थी। विक्की ने दूसरी अच्छी जगह नौकरी दिलाने की बात कही। इसके लिए उसने अपने घर बुलाया। कहा कि नौकरी देने वाला व्यक्ति उसके घर आएगा और वह साक्षात्कार लेगा।

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आरोप है कि जब वह विक्की के घर पहुंची। विक्की ने दरवाजा बंद कर दुष्कर्म किया। साथ ही वीडियो बना लिया। उस वीडियो के जरिये ब्लैकमेल कर वह बार-बार बुलाकर दुष्कर्म करता रहा। ब्लैकमेल कर वीडियो कॉलिंग पर भी अश्लील हरकत की स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लिया था। आजिज आकर युवती ने उसे हर जगह से ब्लॉक कर दिया।इस दौरान आरोपी ने पांडेयपुर में उसके साथ मारपीट की। तब युवती ने पूरी बात परिजनों को बताई। सितम्बर 2025 में युवती पिता के पास सूरत चली गई, तब आरोपी ने अश्लील वीडियो उसके परिजनों को भेज दिया। साथ ही फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर फोटो-वीडियो पोस्ट करने लगा। युवती की शादी तोड़ने का दबाव बनाने लगा। सारनाथ थाने पर शिकायत पर सुलहनामा हुआ। बावजूद युवक हरकत से बाज नहीं आया। युवती ने पुलिस को बताया कि युवक की हरकतों से वह आत्महत्या के लिए मजबूर हो गई है।

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