विश्व धरोहर पट्टिका पर लगाया जाय क्यू आर कोड: गजेंद्र सिंह शेखावत
सारनाथ में तथागत बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्थल का निरीक्षण किया और पुरावशेषों के संरक्षण के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने विदेशी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि की संभावना का भी उल्लेख किया।
सारनाथ, संवाददाता। तथागत बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली सारनाथ के पुरात्विक उत्खनित स्थल परिसर के पुरावशेषों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने के बाद केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोमवार को स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ यूनेस्को में भारत के राजदूत विशाल वी शर्मा भी मौजूद रहे। मंत्री ने विश्व धरोहर सूची की पट्टिका पर क्यूआर कोड लगाने और पट्टिका को बदलने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान पट्टिका ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी, इसलिए इसे मजबूत सामग्री से बनाया जाए।
निरीक्षण और संरक्षण
सारनाथ बौद्ध धर्म की प्रारंभ की धरती
बौद्ध धर्म का संदेश
सारनाथ। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बातचीत में कहा कि सारनाथ बौद्ध धर्म की प्रारंभ की धरती है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होना सारनाथ व वाराणसी के लिए गौरव व सौभाग्य की बात है। इसकी वजह से वाराणसी में पर्यटकों की संख्या में खासी बढ़ोत्तरी होगी। कहा कि सारनाथ से निकला बुद्ध का धर्म चक्र प्रवर्तन का संदेश पूरे विश्व में फैला और दुनिया के बहुत बड़े आबादी के जीवन का अवलंबन बना। इस मौके पर केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान के कुलपति प्रो. वांगचुक दोर्जे, कुलसचिव डॉ. सुनीता चंद्रा सहित आदि उपस्थित थे ।
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