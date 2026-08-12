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बरौठ के अभय ठाकुर ने ताईक्वांडो प्रतियोगिता में जीता गोल्ड

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
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सरस्वती विद्या मंदिर अलीगढ़ के छात्रों ने बुलंदशहर में आयोजित प्रांतीय खेलकूद प्रतियोगिता में कई पदक जीते। अभय ठाकुर ने ताईक्वांडो में गोल्ड मेडल हासिल किया, जबकि अन्य छात्रों ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया। सभी चयनित छात्र राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए भी चयनित हुए हैं। विद्यालय में खुशी का माहौल है।

बरौठ के अभय ठाकुर ने ताईक्वांडो प्रतियोगिता में जीता गोल्ड

राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए हुआ चयन, खेलकूद प्रतियोगिता में सरस्वती विद्या मंदिर के अन्य छात्रों ने भी जीते पदक लोधा, संवाददाता। मंगलवार को बुलंदशहर के ककोड़ में आयोजित चार दिवसीय प्रांतीय खेलकूद प्रतियोगिता में गोंडा रोड़ स्थित सरस्वती विद्या मंदिर अलीगढ़ के छात्रों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कई पदक जीतकर विद्यालय और जिले का नाम रोशन किया। प्रतियोगिता में लोधा विकास खंड क्षेत्र के गांव बरौठ छज्ज्मल निवासी अभय ठाकुर पुत्र भूपेंद्र सिंह ने ताईक्वांडो प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल कर गोल्ड मेडल जीता। वहीं मनीष शर्मा ने दूसरा स्थान प्राप्त कर सिल्वर मेडल अपने नाम किया। प्रतियोगिता में विद्यालय के अन्य खिलाड़ियों ने भी बेहतर प्रदर्शन किया। शौर्य वार्ष्णेय, अजीत, भरत और यश ने गोल्ड मेडल जीता, जबकि लक्ष्य और प्रिंस ने क्रमश: ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल हासिल किया। प्रतियोगिता में आगरा, जयपुर, उत्तराखंड, दिल्ली, गाजियाबाद समेत विभिन्न क्षेत्रों से आए खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया।

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कोच का दृष्टिकोण

कोच राजकुमार ने बताया कि प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अभय ठाकुर समेत सभी चयनित छात्रों का आगामी राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए भी चयन हुआ है।

विजेता खिलाड़ियों को बधाई

छात्रों की इस उपलब्धि पर विद्यालय के शिक्षकों, विद्यार्थियों और अभिभावकों में खुशी का माहौल है। विद्यालय प्रबंधन और शिक्षकों ने विजेता खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि छात्रों की यह उपलब्धि अन्य विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणादायक है। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भी छात्र बेहतर प्रदर्शन कर विद्यालय और अलीगढ़ का नाम रोशन करेंगे। इस मौके पर सुधीर ठाकुर, कुलदीप शर्मा सहरोई, विजय चौधरी, सोनू पंडित, गोपाल शर्मा आदि मौजूद रहे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कहाँ पर खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ?
खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन बुलंदशहर के ककोड़ में हुआ।
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