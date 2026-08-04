37वें क्षेत्रीय खेलकूद प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ियों को किया सम्मानित

37वें क्षेत्रीय खेलकूद प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ियों को किया सम्मानित
बेतिया, बेतिया कार्यालय सरस्वती विद्या मंदिर में मंगलवार को 37वीं क्षेत्रीय
बेतिया, बेतिया कार्यालय सरस्वती विद्या मंदिर में मंगलवार को 37वीं क्षेत्रीय खेलकूद प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विजेता खिलाड़ियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया।37वीं क्षेत्रीय खेलकूद (वॉलीबॉल एवं कुश्ती) प्रतियोगिता का आयोजन औरंगाबाद में हुआ था, जिसमें बिहार एवं झारखंड के विभिन्न विद्यालयों से खिलाड़ी भैया-बहनों ने सहभागिता की। इस प्रतियोगिता में लोक शिक्षा समिति, बिहार के अंतर्गत संचालित सरस्वती विद्या मंदिर, बरवत सेना, बेतिया की किशोर वर्ग वॉलीबॉल टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विजेता बनने का गौरव प्राप्त किया तथा अखिल भारतीय खेलकूद प्रतियोगिता के लिए अपना स्थान सुनिश्चित किया। वहीं विद्यालय के एक खिलाड़ी भैया का कुश्ती प्रतियोगिता में भी अखिल भारतीय स्तर के लिए चयन हुआ।सम्मान
समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं वंदना के साथ हुआ। इसके उपरांत विद्यालय के प्रधानाचार्य फणीश्वर नाथ , प्रभारी प्रधानाचार्य लखींद्र कुमार सिंह ,शारीरिक आचार्य राजेश राय , संगीत आचार्य राजेश कुमार मिश्रा , अंग्रेजी आचार्य सह विद्यालय मीडिया प्रभारी त्रिपुरारी कुमार तथा बबलू कुमार ने सभी विजेता खिलाड़ी भैया-बहनों को मेडल पहनाकर एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य फणीश्वर नाथ एवं प्रभारी प्रधानाचार्य लखींद्र कुमार सिंह ने सभी खिलाड़ियों को बधाई एवं शुभकामनाएँ देते हुए खिलाड़ियों से इसी समर्पण, अनुशासन और मेहनत के साथ अखिल भारतीय स्तर पर भी विद्यालय, क्षेत्र एवं राज्य का नाम गौरवान्वित करने का आह्वान किया।
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