स्व. मुकेश चंद शर्मा स्मृति पुरस्कार से मेधावी छात्र-छात्राएं सम्मानित
-सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बाबूगढ़ में किया गया आयोजन आयोजन विकासनगर। सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बाबूगढ़ विकासनगर में स्वर्गीय मुकेश चंद श
विकासनगर, संवाददाता। सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बाबूगढ़ विकासनगर में स्वर्गीय मुकेश चंद शर्मा स्मृति पुरस्कार समारोह का आयोजन विकासनगर केमिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों की ओर से किया गया। समारोह में परिषदीय परीक्षा 2026 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया गया। इंटरमीडिएट परिषदीय परीक्षा 2026 की वरीयता सूची में 21वां स्थान प्राप्त करने वाले शिवम जोशी और उर्वशी चौहान ने 93.2 प्रतिशत अंक हासिल किए। वहीं कक्षा 10वीं में विद्यालय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले दिव्यांशु रोहिला ने 90.20 प्रतिशत तथा सतीश ने 86 प्रतिशत अंक प्राप्त किए। सभी मेधावी विद्यार्थियों को 1,100 रुपये की धनराशि और स्मृति चिह्न प्रदान कर सम्मानित किया गया।
कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के प्रधानाचार्य कलीराम भट्ट तथा विकासनगर केमिस्ट एसोसिएशन के संरक्षक उमाकांत अग्रवाल, अध्यक्ष कुंवरजीत भंडारी, सचिव दिनेश अग्रवाल, कोषाध्यक्ष निश्चल धीमान, सह सचिव सुभाष सकलानी एवं आनंद कुमार ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन और पुष्पार्चन कर किया।इस अवसर पर एसोसिएशन के सचिव दिनेश अग्रवाल ने मेधावी छात्र-छात्राओं को हार्दिक बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। विद्यालय के प्रधानाचार्य कलीराम भट्ट ने सम्मान समारोह आयोजित करने के लिए विकासनगर केमिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया।
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