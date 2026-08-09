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शिक्षकों को दिया गया प्रशिक्षण, किए गए सम्मानित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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अभ्यास शिविर वर्ग में मौजूद शिक्षक।शिक्षकों को दिया गया प्रशिक्षण, किए गए सम्मानित शिक्षकों को दिया गया प्रशिक्षण, किए गए सम्मानित शिक्षकों को दिया गय

शिक्षकों को दिया गया प्रशिक्षण, किए गए सम्मानित

बीसलपुर। सरस्वती शिशु मन्दिर में संकुल स्तरीय आचार्य अभ्यास वर्ग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता डॉ सर्वेश कुमार अग्रवाल ने की। शिशु वाटिका संयोजक, ब्रज प्रदेश रामकिशोर श्रीवास्तव व विशिष्ट अतिथि ब्रह्मौतार अग्रवाल ने शिविर का शुभारंभ किया। शिविर में बालाजी गर्ल्स इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य अर्चना चौहान, रोहताश कुमार ने आचार्य को उनके दायित्वों का बोध कराया। शिविर में अशोक नगर पीलीभीत, साहूकारा पीलीभीत, पूरनपुर, मझोला, बिलसण्डा एवं बीसलपुर के 150 आचार्य एवं आचार्या ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। मुख्य अतिथि ने नई शिक्षा नीति के विषय में बताया। प्रशिक्षक दिनेश कुमार, आदेश कुमार, रामप्रकाश मिश्रा, ओमपाल एवं रामपाल गंगवार रहे।

वर्ग में संकुल प्रमुख कुरेन्द्रपाल सिंह पीलीभीत, अशोक कुमार सक्सेना साहूकारा पीलीभीत, नीरज दीक्षित पूरनपुर,धनपाल सिंह मझोला,राम रतन लाल बिलसण्डा उपस्थित रहे। वर्ग संयोजक प्रधानाचार्य हरीशचंद्र शर्मा ने अतिथियों का आभार व्यक्त किया। संचालन गिरीशचंद्र वर्मा ने किया।

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