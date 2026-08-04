जिले में 1268.8 लीटर अवैध शराब बरामद, 9 तस्कर गिरफ्तार
सारण जिले में वरीय पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार के नेतृत्व में नशा मुक्त सारण अभियान चल रहा है। इस दौरान पुलिस ने 1268.8 लीटर अवैध शराब बरामद की और 9 शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया। विशेष अभियान के तहत विभिन्न थाना क्षेत्रों में छापेमारी की गई और एक स्कार्पियो वाहन भी जब्त किया गया।
छपरा हमारे संवाददाता। जिले में वरीय पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार के निर्देशन में चलाए जा रहे नशा मुक्त सारण अभियान के तहत सारण पुलिस ने 1268.8 लीटर अवैध शराब बरामद की है। इस अभियान के दौरान 9 शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि तस्करी में प्रयुक्त एक स्कार्पियो वाहन भी जब्त किया गया। पुलिस के अनुसार जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में अवैध शराब के सेवन, निर्माण, बिक्री, भंडारण और परिवहन के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में सटीक आसूचना संकलन के आधार पर अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी की गई। कार्रवाई के दौरान 83 लीटर देशी शराब, 318.80 लीटर विदेशी शराब तथा 867 लीटर स्प्रिट बरामद की गई।
सभी गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ संबंधित थानों में बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
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