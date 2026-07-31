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उत्कृष्ट कार्य पर सीनियर एसपी व इंस्पेक्टर को मिला प्रशस्ति पत्र

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, छपरा
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सारण पुलिस को मानव तस्करी के मामलों में पीड़ितों की बरामदगी, तस्करों की गिरफ्तारी और संगठित अपराध के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के लिए राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया। एडीजी (कमजोर वर्ग) के. एस. अनुपम ने पुलिस मुख्यालय में सम्मान समारोह के दौरान प्रशस्ति पत्र प्रदान किया।

उत्कृष्ट कार्य पर सीनियर एसपी व इंस्पेक्टर को मिला प्रशस्ति पत्र

फोटो 16 : मानव तस्करी के खिलाफ उत्कृष्ट कार्य को लेकर शुक्रवार को प्रशस्ति पत्र देते एडीजी कमजोर वर्ग छपरा, हमारे संवाददाता। मानव तस्करी के मामलों में पीड़ितों की बरामदगी, तस्करों की गिरफ्तारी और संगठित अपराध के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के लिए सारण पुलिस को राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया है।

मानव तस्करी निरोधक इकाई का योगदान

पटना स्थित पुलिस मुख्यालय में आयोजित सम्मान समारोह के दौरान एडीजी (कमजोर वर्ग) के. एस. अनुपम ने सारण के वरीय पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार, मानव तस्करी निरोधक इकाई के इंस्पेक्टर विशाल आनंद और उनकी टीम के अन्य संबंधित अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। सारण जिले में एसएसपी विनीत कुमार के नेतृत्व में मानव तस्करी के खिलाफ लगातार विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत कई महत्वपूर्ण मामलों का सफलतापूर्वक उद्भेदन किया गया।

पुलिस के सफल अभियान

पुलिस ने तस्करी के शिकार लोगों को सुरक्षित बरामद करते हुए कई आरोपितों को गिरफ्तार किया और उनके विरुद्ध साक्ष्यों के आधार पर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की। मानव तस्करी निरोधक इकाई के प्रभारी इंस्पेक्टर विशाल आनंद और उनकी टीम ने अभियान को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। टीम ने त्वरित सूचना संकलन, प्रभावी समन्वय और सतर्क कार्रवाई के माध्यम से कई मामलों का खुलासा किया। इसी उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण सारण जिला मानव तस्करी के विरुद्ध कार्रवाई के क्षेत्र में पूरे बिहार में अपनी अलग पहचान बनाने में सफल रहा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सारण पुलिस को किस कार्य के लिए सम्मानित किया गया?
सारण पुलिस को मानव तस्करी के मामलों में पीड़ितों की बरामदगी, तस्करों की गिरफ्तारी और संगठित अपराध के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के लिए राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया।
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