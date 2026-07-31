सावन में सारण के 10 मंदिरों की सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट जारी

छपरा के श्रावण मेले के दौरान सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर प्रशासन ने व्यापक तैयारी की है। विभिन्न मंदिरों को संवेदनशील स्थल चिह्नित किया गया है। कांवरियों की सुरक्षित आवाजाही के लिए यातायात व्यवस्था को सख्त किया गया है। समारोह के दौरान विशेष सतर्कता बरती जाएगी।

छपरा से सोनपुर तक श्रावणी मेले में कांवर पथ से मंदिरों तक रहेगी चौकस निगरानी चार सोमवारी, जुमे और भारी भीड़ को देखते हुए जारी हुआ संयुक्त आदेश यातायात डायवर्जन और 24 घंटे स्वास्थ्य सुविधा के निर्देश फोटो : सोनपुर स्थित बाबा हरिहरनाथ मंदिर न्यूमेरिक 28 अगस्त तक रहेगा सावन माह छपरा, नगर प्रतिनिधि। पवित्र श्रावण मास में उमड़ने वाली लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ के मद्देनजर सारण जिला प्रशासन ने सुरक्षा और विधि-व्यवस्था को लेकर व्यापक तैयारी की है।

सुरक्षा व्यवस्था सोनपुर के बाबा हरिहरनाथ मंदिर, छपरा शहर के दहियावां स्थित उमानाथ मंदिर, भगवान बाजार स्थित धर्मनाथ मंदिर, मुफस्सिल के पार्वती योगाश्रम, जनता बाजार के ढोढ़ स्थान, जलालपुर के धरान स्थित शिव मंदिर, मढ़ौरा के शील्हौरी मंदिर व गढ़ देवी मंदिर, अमनौर के वैष्णो माता मंदिर और दिघवारा के अंबिका भवानी मंदिर को संवेदनशील स्थल चिह्नित किया गया है। इन सभी स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल, दंडाधिकारी और लगातार गश्ती की व्यवस्था रहेगी। पुलिस मुख्यालय के अलर्ट और विशेष शाखा की रिपोर्ट के आधार पर जिला पदाधिकारी वैभव श्रीवास्तव और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार द्वारा जारी संयुक्त आदेश में सोनपुर के पहलेजा घाट से लेकर बाबा हरिहरनाथ मंदिर सहित जिले के प्रमुख शिवालयों और कांवर पथ पर सुरक्षा का अभेद्य घेरा बनाने का निर्देश दिया गया है।

श्रावण मास की विशेषताएं इस वर्ष श्रावण मास 28 अगस्त तक रहेगा। 3, 10, 17 और 24 अगस्त को चार सोमवारी पड़ रही है। पहली सोमवारी से पहले ही 31 जुलाई से कांवरियों की आवाजाही शुरू हो गई। शुक्रवार को जुमे की नमाज को देखते हुए प्रशासन ने विशेष सतर्कता बरती। घाटों पर विशेष सतर्कता जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि श्रावण मास में पहलेजा घाट, काली घाट, रिविलगंज के गोदना सेमरिया घाट और मांझी के रामघाट से बड़ी संख्या में श्रद्धालु जल लेकर विभिन्न शिवालयों में जलाभिषेक करने पहुंचते हैं। गंगा, सरयू और गंडक नदियों के जलस्तर में वृद्धि को देखते हुए नदी घाटों पर विशेष सतर्कता, बैरिकेडिंग, लाल झंडे और नाविकों व गोताखोरों की प्रतिनियुक्ति का निर्देश दिया गया है।

ट्रैफिक और स्वास्थ्य व्यवस्था संयुक्त आदेश में कहा गया है कि कांवर पथ से सभी प्रकार के अतिक्रमण तत्काल हटाए जाएंगे। घाटों और मंदिरों तक जाने वाले मार्गों पर किसी प्रकार की दुकान लगाने की अनुमति नहीं होगी। भीड़ नियंत्रण के लिए नियंत्रण कक्ष, ड्रॉप गेट, बैरिकेडिंग व पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी और पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। नगर पंचायतों को कांवर पथ, घाटों और मंदिर परिसर की साफ-सफाई सुनिश्चित करने व लोक स्वास्थ्य प्रमंडल को शौचालय, पेयजल, हैंडपंप, चेंजिंग रूम, बैरिकेडिंग व अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग को एंबुलेंस और मेडिकल टीम के साथ 24 घंटे चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने और पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करने को भी कहा गया है।

यातायात व्यवस्था कांवरियों की सुरक्षित आवाजाही को प्राथमिकता यातायात व्यवस्था को लेकर भी विस्तृत योजना बनाई गई है। श्रावण मास के प्रत्येक शुक्रवार सुबह चार बजे से सोमवार रात आठ बजे तक पुराने गंडक पुल से सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन पूर्णतः बंद रहेगा। इसी अवधि में कई प्रमुख मार्गों पर डायवर्जन लागू रहेगा और पटना व हाजीपुर की ओर से आने-जाने वाले वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किए गए हैं। एनएच-19 की दक्षिणी लेन पर भी रविवार तड़के से सोमवार सुबह तक सामान्य वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान कांवरियों की सुरक्षित आवाजाही को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। संयुक्त आदेश में सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, थानाध्यक्ष और संबंधित विभागों के अधिकारियों को समन्वय बनाकर लगातार निगरानी रखने और असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया गया है, ताकि श्रावणी मेला शांतिपूर्ण, सुरक्षित व सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराया जा सके। शिव प्राण-प्रतिष्ठा को लेकर निकली भव्य कलश यात्रा फोटो-12 : मटिहान गांव में शुक्रवार को शिव मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा के लिए निकाली गई कलश यात्रा में शामिल श्रद्धालु।

कलश यात्रा दिघवारा, नि.सं। सीमावर्ती दरियापुर प्रखंड की सज्जनपुर मटिहान पंचायत के मटिहान गांव में नवनिर्मित शिव मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा के अवसर पर शुक्रवार को भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। झमाझम बारिश के बीच सुबह नौ बजे गाजे-बाजे के साथ कलश यात्रा प्रारंभ हुई। श्रद्धालु जयघोष करते हुए दिघवारा बाजार से एनएच-19 मार्ग होकर आमी स्थित अंबिका भवानी गंगा घाट पहुंचे। वहां मुख्य आचार्य के वैदिक मंत्रोच्चार के बीच कलशों में जल भरा गया। इसके बाद श्रद्धालुओं ने मां अंबिका के दर्शन किए और मंदिर लौटकर पुजारी सुधांशु दुबे के मंत्रोच्चार के बीच कलशों की स्थापना कराई। इस अवसर पर बबन सिंह व बेबी देवी ने मुख्य यजमान की भूमिका निभाई। देर शाम पंचांग पूजन और जलाधिवास की विधियां संपन्न कराई गईं। 'भंवरवा के तोरा संघवा में जाई...' भजन पर झूमे श्रद्धालु निर्गुण संध्या में कलाकारों ने बांधा समां फोटो-7 : दरियापुर के मोलाहा जगदीशपुर में आयोजित भजन-निर्गुण संध्या में प्रस्तुति देते दूरदर्शन के गायक मनन गिरि मधुकर दरियापुर। प्रखंड के मोलाहा जगदीशपुर में गुरुवार की देर शाम भव्य भजन-निर्गुण संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें दूरदर्शन व आकाशवाणी के कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से श्रोताओं का मन मोह लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ दूरदर्शन के लोकप्रिय गायक मनन गिरि मधुकर ने भजन 'चली जा रही है उमर धीरे-धीरे' से किया। इसके बाद उन्होंने 'जब प्राण तन से निकले...' भजन प्रस्तुत किया, जिसे सुनकर श्रोता भाव-विभोर हो उठे। गायिका रेणु राज साह ने 'भंवरवा के तोरा संघवा में जाई...', 'दुआरा बजनवा बाजे, डोलिया कहरवा साजे' सहित कई निर्गुण व भजनों की प्रस्तुति देकर खूब तालियां बटोरीं। वहीं सपना संगम ने 'जब ले बारी मोर उमरिया, बाबा के दुरिया बानी हो राम...' सहित अनेक निर्गुण गीत प्रस्तुत कर दर्शकों की वाहवाही लूटी। देर रात तक चले कार्यक्रम में तबले पर मिथलेश राय, बैंजो पर कर्मुल्लाह, पैड पर राजकुमार और झाल पर दीनबंधु पाठक ने संगत की। कार्यक्रम का उद्घाटन मुखिया सह पैक्स अध्यक्ष राम अयोध्या ने किया।