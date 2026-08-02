नशामुक्त युवा ही विकसित भारत की ताकत

सारण में नशामुक्त युवा अभियान शुरू, विकसित भारत का लिया संकल्प जिला प्रशासन के तत्वावधान में जागरूकता कार्यक्रम युवाओं से नशे से दूर रह विकसित भारत के निर्माण में भागीदारी की अपील 100 सप्ताह के जनभागीदारी अभियान का शुभारंभ फोटो 20 - रविवार को जगदम कॉलेज में भारत संकल्प अभियान के तहत युवाओं को संकल्प दिलाते डीएम वैभव श्रीवास्तव। साथ में वरीय पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार, प्राचार्य डॉ. के. पी. श्रीवास्तव व अन्य। पेज चार की लीड छपरा, नगर प्रतिनिधि। नशामुक्त और स्वस्थ युवा ही विकसित भारत की मजबूत नींव बन सकते हैं। इसी संकल्प के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर रविवार से सारण जिले में 'नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान' का शुभारंभ किया गया। जिला प्रशासन के तत्वावधान में आयोजित इस राष्ट्रव्यापी 100 सप्ताह के जनभागीदारी अभियान के तहत जिले के दस महाविद्यालयों तथा सभी प्रखंड मुख्यालयों पर एक साथ व्यापक जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। अभियान का उद्देश्य युवाओं और आम नागरिकों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक कर नशामुक्त समाज के निर्माण में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना और विकसित भारत के संकल्प को जन-जन तक पहुंचाना है।