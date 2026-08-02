पदोन्नति सहित अन्य मांगों पर एकजुट हुए कोर्ट कर्मी

सारण के न्यायालय कर्मचारियों ने 9 अगस्त को पटना में आयोजित होने वाली राज्यस्तरीय विशाल आम सभा में भाग लेकर अपनी मांगे रखने का ऐलान किया है। कर्मचारी वेतन, पदोन्नति, और सेवा सुविधाओं के मुद्दे उठाएंगे। संगठन का मानना है कि उनकी एकजुटता उनके अधिकारों की प्राप्ति में मदद करेगी।

सaran के न्यायालयकर्मी 9 अगस्त की पटना में करेंगे शक्ति प्रदर्शन मांगों को लोग लेकर चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान छपरा, नगर प्रतिनिधि। वर्षों से लंबित सेवा संबंधी मांगों के समाधान को लेकर सारण के न्यायालय कर्मचारियों ने भी आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया है। जिले के न्यायालयकर्मियों ने 9 अगस्त को पटना में आयोजित होने वाली राज्यस्तरीय विशाल आम सभा में बड़ी संख्या में भाग लेकर अपनी एकजुटता का प्रदर्शन करने का संकल्प लिया है। बिहार राज्य व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ की सारण इकाई का कहना है कि अब कर्मचारियों की न्यायोचित मांगों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

आंदोलन के कारण कर्मचारियों का मानना है कि न्यायिक व्यवस्था का बढ़ता दायित्व लगातार उनके कंधों पर डाला जा रहा है, लेकिन वेतन, पदोन्नति, सेवा शर्तों और मूलभूत सुविधाओं से जुड़े मुद्दे वर्षों से लंबित पड़े हैं। ऐसे में पटना की आम सभा आगे के आंदोलन की दिशा तय करने के साथ कर्मचारियों की ताकत का भी बड़ा प्रदर्शन होगी। बिहार राज्य व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष राजेश्वर तिवारी ने कहा कि 9 अगस्त को पटना में आयोजित विशाल आम सभा में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुरूप शेट्टी आयोग की अनुशंसाओं के पूर्ण क्रियान्वयन, एक जनवरी 2006 के प्रभाव से वेतन पुनरीक्षण, वेतन विसंगतियों के निराकरण, समान कार्य के लिए समान वेतन, कालबद्ध व नियमित पदोन्नति, रिक्त पदों पर पदोन्नति, कैडर पुनर्गठन, नए प्रोन्नति पदों के सृजन, सेवा शर्तों में सुधार, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति सहित अन्य लंबित मांगों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। इसके बाद आंदोलन की अगली रणनीति तय होगी।

कर्मचारियों की एकजुटता उन्होंने कहा कि सारण के न्यायालय कर्मचारी इस आंदोलन को लेकर पूरी तरह एकजुट हैं और जिले से बड़ी संख्या में कर्मचारी पटना पहुंचेंगे। संगठन का मानना है कि कर्मचारियों के सेवा हितों से जुड़े मामलों का शीघ्र समाधान न्यायिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी और सुदृढ़ बनाएगा। संघ के नेताओं ने कहा कि न्यायालयों में डिजिटलीकरण लागू होने के बावजूद अधिकांश स्थानों पर कंप्यूटर, प्रिंटर, यूपीएस, इंटरनेट और कागज जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। कई न्यायालयों में कर्मचारियों के लिए पर्याप्त टेबल-कुर्सियां, सुरक्षित अभिलेखागार, स्वच्छ शौचालय और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। इसके बावजूद न्यायिक कार्यों के समयबद्ध निष्पादन और केस इन्फॉर्मेशन सिस्टम (सीआईएस) को अद्यतन रखने की पूरी जिम्मेदारी कर्मचारियों पर ही है। महासचिव सत्यार्थ सिंह ने राज्य के सभी न्यायिक कर्मचारियों से 9 अगस्त की आम सभा में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील करते हुए कहा कि कर्मचारियों की एकजुटता ही उनके वैधानिक और न्यायोचित अधिकारों की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करेगी। उन्होंने कहा कि सारण सहित पूरे बिहार के न्यायालय कर्मचारियों की भागीदारी इस आंदोलन को नई दिशा देगी।