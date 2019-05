सारदा चिट फंड घोटाला: राजीव कुमार की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर बोला सुप्रीम कोर्ट- HC जाइए

सारदा चिट फंड घोटाला मामले में कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार को गिरफ्तारी से संरक्षण की अवधि बढ़ाने की उनकी अर्जी पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है. बता दें कि शीर्ष अदालत ने 17 मई को पूर्व पुलिस आयुक्त को सात दिन का संरक्षण प्रदान किया था ताकि वह राहत के लिए उचित अदालत में जा सकें।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप (राजीव कुमार) कलकता हाईकोर्ट या ट्रायल कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि वहां काम हो रहे हैं. पश्चिम बंगाल में कोई वकेशन नहीं है. वहां आप उचित राहत मांगें. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट सारदा चिट फंड घोटाला मामले में कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार को गिरफ्तारी से संरक्षण की अवधि बढ़ाने की उनकी अर्जी पर शुक्रवार को सुनवाई को तैयार हो गया था।

Supreme Court says, "You (Rajeev Kumar) can go to Calcutta High Court or trial courts as they are functional. There is no vacation there (in courts of West Bengal). Seek appropriate remedy," https://t.co/mrhUIP935k