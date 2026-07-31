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संतोष सिंह चेयरमैन, नीरज नियोटिया सचिव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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वाराणसी में एडीटीओआई के उत्तर प्रदेश चैप्टर का द्विवार्षिक चुनाव हुआ। संतोष सिंह को चैप्टर चेयरमैन चुना गया है। सचिव नीरज नियोटिया और कोषाध्यक्ष अनामिका मिश्रा भी निर्वाचित हुईं। संतोष ने पर्यटन स्थलों के विकास और सुविधाओं में सुधार के लिए काम करने की प्रतिबद्धता जताई।

संतोष सिंह चेयरमैन, नीरज नियोटिया सचिव

वाराणसी, प्रमुख संवाददाता। एसोसिएशन ऑफ डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स ऑफ इंडिया (एडीटीओआई) के उत्तर प्रदेश चैप्टर का द्विवार्षिक चुनाव गुरुवार को नई दिल्ली स्थित कार्यालय में हुआ। इसमें बनारस के संतोष सिंह चैप्टर चेयरमैन चुने गये हैं। वहीं नीरज नियोटिया सचिव तथा अनामिका मिश्रा कोषाध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुईं। संतोष सिंह ने कहा कि सभी सदस्यों के सहयोग से उत्तर प्रदेश के पर्यटन स्थलों के विकास तथा प्रदेश में आने वाले पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में संस्था सक्रिय रूप से कार्य करेगी। नीरज नियोटिया ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सदस्यता अभियान प्रारंभ किया जाएगा। जिससे प्रयागराज, अयोध्या एवं बौद्ध पर्यटन क्षेत्र से जुड़े पर्यटन व्यवसायियों को जोड़ा जा सके।इस

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अवसर पर इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के अध्यक्ष रवि गोसाईं, एडीटीओआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीपी खन्ना, फिक्की यूपी पर्यटन समिति के अध्यक्ष प्रतीक हीरा, आईआईए की राष्ट्रीय पर्यटन समिति के चेयरमैन राहुल मेहता, आईएटीओ प्रदेश उपाध्यक्ष विक्रम सिंह, वाराणसी टूरिज्म गिल्ड के अध्यक्ष सुभाष कपूर, राशिद खान, अभिषेक पाठक, अनिल त्रिपाठी, अभिषेक सिंह, विनय सिंह, रेहान खान आदि मौजूद रहे।

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