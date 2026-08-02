आईजीआरएस में प्रदेश में लगातार 14 वीं बार जिला अव्वल

संतकबीरनगर, निज संवाददाता। जन शिकायतों के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण में संतकबीरनगर पुलिस ने एक बार फिर प्रदेश में अपनी श्रेष्ठता साबित की है। जुलाई-2026 की आईजीआरएस की मासिक रैंकिंग में जनपद ने लगातार 14 वीं बार प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया है। इस उपलब्धि को एसपी संदीप कुमार मीना के प्रभावी निर्देशन, सतत मॉनिटरिंग और जवाबदेह कार्यप्रणाली का परिणाम माना जा रहा है।एसपी संदीप कुमार मीना ने बताया कि आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का शासन की निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया गया था। प्रत्येक शिकायत की संबंधित अधिकारी ने मौके पर जाकर निष्पक्ष जांच की और तथ्यों के आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की।

जांच आंख्या का जिला स्तर पर भी गहन परीक्षण किया गया। जहां रिपोर्ट संतोषजनक नहीं मिली, वहां संबंधित अधिकारियों को दोबारा जांच के निर्देश दिए गए। एसपी संदीप कुमार मीना ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि थाने पर आने वाले प्रत्येक फरियादी के साथ संवेदनशील और सम्मानजनक व्यवहार किया जाए तथा शिकायतों का निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। इस उपलब्धि की खास बात यह रही कि जनपद के 10 में से 9 थानों ने भी अपनी-अपनी श्रेणी में प्रदेश स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसे जनपद पुलिस की प्रभावी मॉनिटरिंग और बेहतर कार्य संस्कृति का प्रमाण माना जा रहा है। एसपी ने इस सफलता पर सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी।