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सांकुल गांव का सूरज कुमार साव ईटीओ पद के चयनित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामगढ़
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पतरातू के सांकुल गांव के सूरज कुमार साव ईटीओ पद के लिए चयनित हुए हैं। उन्होंने हांग कांग की एंगलो ईस्टर्न कंपनी में सफलता प्राप्त की है। सूरज ने जमशेदपुर से इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में डिप्लोमा और दुर्गापुर से बीटेक किया है। कैंपस प्लेसमेंट में परीक्षा और इंटरव्यू पास कर चयनित हुए।

सांकुल गांव का सूरज कुमार साव ईटीओ पद के चयनित

पतरातू, निज प्रतिनिधि। पतरातू प्रखंड के सांकुल गांव का सूरज कुमार साव, पिता श्यामलाल साव ईटीओ पद के लिए चयनित हुए हैं। सूरज कुमार साव प्रेस बयान जारी कर बताया कि उसका चयन हांग कांग आधारित विश्व की अग्रणी शिप मैनेजमेंट कंपनियों में से एक एंगलो ईस्टर्न इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर पद ( ईटीओ) के लिए हुआ है। सूरज ने यह भी बताया कि उसने अल कबीर पॉलिटेक्निक जमशेदपुर से इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में डिप्लोमा और डॉक्टर बीसी राय इंजीनियरिंग कॉलेज दुर्गापुर से बीटेक की पढ़ाई की है। पिछले दिन हुए बीटेक के कैंपस प्लेसमेंट की प्रक्रिया में उसने परीक्षा दिया। जिसमें उसने इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट के साथ साथ सफलता प्राप्त की है।

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